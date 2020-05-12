انطلاق الملتقى الكشفي الافتراضي الأول بجامعة السلطان قابوس تحت شعار التنمية في الأزمات

في المحليات 12 مايو,2020 نسخة للطباعة

انطلق في جامعة السلطان قابوس برنامج “الملتقى الكشفي الافتراضي” بنسخته الأولى تحت شعار التنمية في الأزمات والذي ياتي بتنظيم من عشائر جوالة وجوالات الجامعة بالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات، بمشاركة أكثر من 100 قائد وجوال من مختلف عشائر جوالة وجوالات السلطنة، ويستهدف الملتقى منتسبي الحركة الكشفية في مرحلة الجوالة في السلطنة.

وضم البرنامج عددا من الفقرات حيث استهل أولاً التعريف بالملتقى من قبل قائد المهمة أحمد المعولي وبعدها قدم الدكتور زاهر الغسيني مساعد العميد للتوجيه والأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلبة الكلمة الافتتاحية للملتقى وقال : طلبة الجامعة دائما مبدعون ويقتنصون الفرص ويستثمرونها استثمارًا إيجابيا، موضحا بأن نشاط الجوالة هو منبعً للإبداع وهم دائمًا يسعون لتحويل المحن إلى منح.

وأقيمت مسابقات كسر الجليد إلكترونيًا للمشاركين للدخول في جو البرنامج ولتوطيد العلاقة بينهم، ثم تم الانتقال بعدها مباشرة إلى حلقة عمل “البرامج والممارسات الشبابية في الخليج 365 العربي في ظل الأزمات” من تقديم القائد نسيم ضناوي – مدير برنامج الشباب في المنظمة الكشفية العالمية – الأقليم العربي.

تضمنت حلقة العمل العديد من المواضيع المهمة للشباب والتي لاقت إقبالا واسعا من قبل المشاركين، وتطرق القائد نسيم إلى التعريف بالأزمات وبرامج الشباب في الحركية، وكما تطرق أيضًا إلى كيفية تنمية المواطنين الفاعلين في مجتمعاتهم وجعلهم قادرين على مواجهة التحديات والصعوبات والأزمات، وتناول مجالات النمو الشخصي في الإنسان، وتحدث عن الوعد والقانون في الحركة الكشفية وكيفية تطبيق تلك القوانين في الأزمات التي تواجه مجتمعاتنا، ووضح أيضًا المبادئ السبعة الرئيسة لبرامج الشباب.

وقال القائد حسين النوفلي قائد عشيرة جوالة نادي صحار الرياضي الثقافي:” البداية كانت رائعة وتجربة مثرية في اليوم الأول من فعاليات الملتقى بفضل التحضير القوي والترويج الإعلامي الفاعل واللذين ساهما في التألق المعهود من عشائر جوالة وجوالات جامعة السلطان قابوس.

محاور الورشة الأولى تناولت موضوع ” البرامج والممارسات الشبابية في الخليج 365 العربي في ظل الأزمات” وتطرقت إلى بعض المفاهيم الكشفية كتعريف برنامج الشباب، وفرص التعلم وأيضا كيفية تحقيق الأهداف الكشفية والتي تساهم في فهم ماهية الحراك الكشفي.

وقالت الجوالة شهد المعمرية من عشائر جوالة وجوالات جامعة السلطان قابوس: ” ممتنة جدا لكوني أحد أعضاء فريق الدعم الفني في هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى السلطنة والذي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب في مجال التقنيات الحديثة؛ حيث تمحورت مهام فريق الدعم الفني في تعريف المشاركين ببرنامج zoom من خلال توضيح خطوات تنزيل البرنامج في الحاسب الآلي الخاص بهم وكيفية استخدامه، إضافة إلى عمل ملتقى تجريبي قبل البرنامج بيوم للتأكد من عدم مواجهتهم لأي مشكلة ومساعدتهم في حالة حصول أي مشكلة”.وقال مصطفى الزدجالي من عشائر جوالة نادي عمان: ” تأتي مشاركتنا في مثل هذه المناشط الافتراضية كتجربة فريدة من نوعها على النشاط الكشفي في السلطنة واستضافة أكثر من 100 مشارك ومشاركة من كافة عشائر الجوالة بالسلطنة، ليس بالأمر السهل والنجاح يكمن في تجمع الشباب في مرحلة الجوالة ونحن بحاجة إلى مثل هذه التجارب ونتمنى كل التوفيق والنجاح في إكمال هذا الملتقى والشكر لعشائر جوالة وجوالات جامعة السلطان قابوس والمديرية العامة للكشافة والمرشدات والإقليم الكشفي العربي على جهودهم في تنظيم الملتقى.