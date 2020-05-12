تعد الأولى من نوعها في السلطنة دشنت وزارة الصحـة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط وبالتعاون مع “مواصلات” حافلات نقل الأشخاص لمراكز الفحص الطبي المجاني وحافلات أخرى مهيأة للفحص الطبي المجاني والمشغلة عبر “سنيار”، وذلك للكشف عن فيروس كورونا، حيث يأتي ذلك دعمًا للجهود الوطنية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19).وتعد هذه الخدمة فريدة من نوعها في السلطنة، وهي متاحة حاليا بمحافظة مسقط.

وسوف توفر هذه الحافلات المخصصة للنقل التي يبلغ عددها (٣) حافلات إمكانية الوصول الى مراكز الفحص الطبي بسهولة في مناطق انتشار المرض والتي يصعب على قاطنيها الوصول للخدمات الصحي مع توفير خدمة نقل الأشخاص في الفترة الحالية في ثلاث مناطق بمحافظة مسقط من الساعة ٩ صباحا لغاية ١ ظهرًا كالآتي: الحمرية (منطقة العزل) إلى مركز اللياقة الطبية (فحص العمالة الوافدة) في دارسيت وغلا الصناعية (مخازن كيمجي) والمعبيلة (مخازن وزارة التراث والثقافة).أما الحافلتان المتهيئتان لإجراء الفحوص الطبية ستقدمان خدمة متنقلة للفحص، وسيتم اختيار المناطق حسب الخريطة الوبائية، كما سيتم فرز الحالات وفحصها داخل هاتين الحافلتين.

الجدير بالذكر أن “مواصلات” قامت بإعادة تشكيل وترتيب التصميم الداخلي للحافلات بما يلائم تحويلها لمراكز فحص طبي، كما تمتاز هذه الحافلات بتصاميم ابتكرت خصيصا لهذه الخدمة والتي تبرز الحرص على تفعيل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وقد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية من خلال التزام السائقين بالإجراءات الوقائية وتعقيم الحافلات بشكل يومي ومستمر منذ المراحل الأولى لبدء انتشار الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” و”مواصلات” تدشنان حافلات متنقلة لفحص كورونا المجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.