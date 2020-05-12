لجنة الزكاة بشناص تودع أكثر من 98 ألف ريال عماني في حسابات الأسر المستحقة

شناص: من إبراهيم الفارسي قامت لجنة الزكاة بولاية شناص وبدعم من َوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإيداع (98750) ريالاً عمانياً في الحسابات البنكية للأسر المستحقة في قرى ومناطق الولاية والتي بلغت هذا العام (1075) أسرة معسرة وذلك في إطار جهودها المبذولة لمساعدة الأسر المستحقة الزكاة ممن تم تسجيلهم عبر اللجنة.

وقال راشد بن علي البلوشي رئيس لجنة الزكاة بولاية شناص بأن اللجنة قامت بإيداع المبلغ في حسابات المستحقين وذلك لمساندة هذه الأسر المعسرة والوقوف معها والتخفيف عنها موضحا بأن اللجنة تسعى إلى مراجعة كشوفات المسجلين في برنامج الزكاة واعتماد استماراتهم بعد دراسة الطلبات لتدخل في عملية استحقاق الزكاة وتعكف اللجنة حاليا على فرز ومراجعة كشوفات المتضررين من جائحة كورونا الذين سجلوا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في برنامج المتأثرين وسيتم صرف المبالغ المالية للمستحقين مطلع الأسبوع القادم

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