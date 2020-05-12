تواصل حملة الإصحاح البيئي لبلدية ظفار .. نقل أكثر من 1356 شحنة من المخلفات والمشوهات

صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:

تواصل بلدية ظفار جهودها في تنفيذ حملة الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض في مختلف المناطق والأحياء السكنية والمواقع العامة والشوارع في ولايات صلالة وطاقة ومرباط حيث تستمر أعمال الحملة إلى نهاية شهر مايو الحالي.

وقد شهد الأسبوع الثامن جهودا مميزة من جميع فرق العمل الموزعة في الولايات الثلاث، ففي ولاية صلالة تم نقل 732 شحنة من المخلفات والمشوهات في الأحياء السكنية والميادين العامة والطرق الرئيسية والفرعية وذلك في مناطق عوقد الشمالية والورش الصناعية وصلالة الوسطى وصلالة الجديدة وجرزيز الجديدة والزاوية والحافة وصحلنوت الشمالية وصحلنوت الجنوبية والدهاريز والسعادة وسهل حمران، وسحب 15 من السيارات المهملة في بعض المواقع بمدينة صلالة.

وفي مجال الرقابة الصحية على الأسواق والأنشطة التجارية بلغ عدد الزيارات الميدانية لفرق التفتيش الصحي 115 زيارة تم خلالها توجيه 6 إنذارات وإغلاق 5 محلات لعدم التزامها بالاشتراطات والقوانين وتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية الحد من فيروس كورونا (كوفيد١٩)، في حين شملت أعمال الرش الصحي ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض 523 منزلا و4940 جفرة صحية وغرفة تفتيش صرف صحي و1033حاوية قمامة و51 موقعا للمياه الراكدة و11 منشأة عامة وذلك باستخدام مكائن الرش المائي وأجهزة الضغط العالي وأجهزة الدخان وأجهزة الرذاذ المتناهي في الصغر في مناطق صحلنوت والسعادة وعوقد الشمالية وصلالة الجديدة وصلالة الغربية والدهاريز الجنوبية والدهاريز الشمالية. والقوف كما تضمنت هذه الأعمال كذلك استخدام 50 كيلوجراما من الطعوم وعدد 330 مصيدة لمكافحة القوارض وإزالة عدد من أحواض مياه المباني بالإضافة إلى ردم الكثير من الحفر والبرك المائية في سهل حمران. وفي ولاية طاقة تم نقل 34 طنا من المخلفات بأنواعها كما تم نقل 89 شحنة من مخلفات هدم منزلين مهملين ومتهالكين على الشارع البحري بالإضافة إلى استخدام أجهزة الدخان ومكائن الرش المائي لرش 35 منزلا و 187 جفرة صحية ومنهول وذلك في عدد من المواقع بمدينة طاقة بالإضافة إلى تعقيم الشوارع الرئيسية والداخلية بين الأحياء السكنية. وفي مركز نيابة مدينة الحق تم نقل 175 شحنة من المخلفات والمشوهات وإزالة 80 شجرة ضارة وردم وتسوية مواقع وفي الجانب الصحي تم رش 9 منازل و186 جفرة صحية ومنهول وذلك باستخدام مكائن الرش المائي وأجهزة الدخان.

وفي مركز نيابة جبجات تضمنت أعمال الحملة نقل 127 شحنة من المخلفات والمشوهات وإزالة 33 شجرة ضارة وردم وتسوية موقعين، وفي الجانب الصحي تم رش 5 منازل و 107جفرة صحية ومنهول وذلك باستخدام مكائن الرش المائي وأجهزة الدخان. في حين تضمنت أعمال فريق الحملة بولاية مرباط نقل 233 شحنة و225 طنا من المخلفات والمشوهات بمختلف أشكالها وأنواعها من الأحياء السكنية في مرباط القديمة ومرباط الجديدة ومنطقة الورش الصناعية ومنطقة حينو بالإضافة إلى ردم وتسوية العديد من المواقع والجفر التي تشكل بيئة لتكاثر القوارض والحشرات ونواقل الأمراض بالولاية وتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع جهود البلدية في الحفاظ على نظافة مواقع المباني والمنشآت كما تم استهداف الحد من آثار الجفر الصحية ومعالجة الأضرار الصحية الناتجة عنها عن طريق الرش الصحي باستخدام مكائن الرش المائي وأجهزة الدخان حيث تم رش 330 موقعا بمختلف أحياء المدينة.