وزير التراث والثقافة يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الثقافة العرب

لمناقشة وتداول تأثيرات جائحة كورونا المستجد على قطاع التراث والثقافة

شارك معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والثقافة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الثقافة في الخليج 365 العربي عن بعد الذي عُقد امس بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الثقافة في العالم العربي ومعالي الأمين العام للجامعة العربية؛ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة وتداول تأثيرات جائحة كورونا المستجد على قطاع التراث والثقافة والاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التداعيات على القطاعين إلى جانب آليات وضع استراتيجية عربية موحدة لمرحلة ما بعد الجائحة.

وفي مداخلة لمعالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والثقافة اثناء المؤتمر قال : لا شك أن التأثير في السلطنة لا يختلف كثيراً عن بقية الاقطار باختلاف الدرجات من حيث توقف العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية وتوقف صناعة النشروإغلاق العديد من القلاع والحصون والمتاحف والمواقع الاثرية وتأجيل أو إلغاء انطلاقة بعض المشاريع والمهرجانات الموسمية الى جانب الخسائر المالية.

واشار معاليه إلى ما تم اتخاذه من إجراءات بإعداد جدولة للفعاليات والمشاريع كما ترتب على الوضع انتشار شبكة من ثقافة العزلة من خلال التأليف والقراءة واشتغال الفنانين التشكيليين والموسيقيين في حملات تثقيفية مجتمعية باستخدام التقنية الامر الذي قدم نسيج أدبي ثقافي فني جديد.

وفيما يتعلق بالآليات والخطة المستقبلية في إطار توجه عربي موحد لمجابهة الصعوبات المترتبة على هذه الجائحة بين معاليه أهمية أهمية رفع مستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر وإعادة هيكلة الجانب المرتبط بالسياحة الثقافية وتبني مبادرات وحوافز تعوض الفاقد وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعي الثقافة والتراث وإعداد منصة رقمية مشتركة للسماح بالزيارات الافتراضية لمختلف المواقع الثقافية والأثرية والى المزيد من النشر على الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ودعم قطاعات الإنتاج الثقافي المشترك.