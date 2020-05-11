اللجنة الوطنية للشباب تدعم أكثر من 10 مبادرات للحد من انتشار جائحة كورونا

أكثر من 16 ألف شاب وشابة مستفيدون عن بُعد

مسقط ـ (الخليج 365) :

تشهد السلطنة بكافة قطاعاتها حراكًا وطنيًا فارقًا في ظل سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وفي ضوء عملها تتابع اللجنة الوطنية للشباب تيسير عمل الشباب وحراكهم الاجتماعي الذي اتخذ طابع السرعة والمرونة في تعاون الشباب فيما بينهم؛ حيث تواكب اللجنة أنشطة الشباب وتفاعلهم منقطع النظير في ظلّ الأزمة العالمية.

وبما أن دعم المبادرات الشبابية والفرق التطوعية جزء لا يتجزّأ من صميم عمل اللجنة الوطنية للشباب، تأتي الجهود الوطنية التي تبادر بها اللجنة متناسبةً مع الحراك الوطني في هذه المرحلة، إذ ما يزال باب التقدّم للحصول على الدعم متكيفًا مع متطلبات الفترة الحالية.

وحول هذه المبادرة قال الدكتور سامي بن سالم الخروصي رئيس اللجنة الوطنية للشباب: “إن تحول المبادرات الشبابية إلى ما يشكّل هذا الحراك الشبابي اليوم هو ما تهدف إليه اللجنة، حيث يأتي دور اللجنة في تمكين الشباب من إبداعه، ليكون الشاب العماني جزءًا من هذا التناغم المؤسسي.

فطبيعة الحراك الشبابي لابد أن يكون من طرف المبادرين أنفسهم، إذ لدى المبادر عدد من الأفكار يسعى لتطبيقها”.ويضيف: “الحراك لا تضخّه مؤسسة معينة، بل يتكامل عمل الجميع ليساهم كلٌ في مجال اختصاصه”.ويؤكد عن دور المبادرات الشبابية في هذه الفترة الحرجة على أهمية تكامل العمل بين المؤسسات والشباب قائلاً: “هكذا هو توجهنا في اللجنة: نعمل مع المبادر، نشاركه مبادرته ونقف معها توجيهًا وتعريفًا ودعمًا.

التكامل هو التناغم بين الأدوار، وهو ما يأتي في الجانب المعاكس للتنافس.

نعمل معًا لنتكامل بمختلف أدوارنا”.وفي ظلّ ما تتخذه اللجنة من تدابير فيما يتعلق بهذه الفترة تحديدًا، يؤكد الدكتور سامي الخروصي أن مشروعات اللجنة مستمرّة في تقديم أنشطتها للشباب العماني: “معسكرات شباب التقنية مشروع واحد من بين مجموعة المشروعات التي تتحوّل إلكترونيًا حاليًا.

هذا المشروع تحديدًا كان من المخطط له أن يبدأ مع المنتصف الثاني من العام، إلا أن إعطاءه الأولوية حاليًا كونه معسكرًا تقنيًا جعلنا نرفع عدد المستفيدين الشباب من هذا المشروع”.وتحدث عن مشروع “معسكرات شباب التقنية” وقال: تتعاون اللجنة في تنفيذ هذا المشروع مع كبريات المؤسسات العالمية في مجال التقنية، حيث تأتي شركة مايكروسوفت في المقدمة، تليها منصّات إلكترونية عالمية مثل يوديمي “.ويضيف: “120 شابًا وشابّة من ذوي الخلفية الجيدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيراني والتطبيقات الذكية سينضمون للمعسكر الذي سينمي مهاراتهم ليخلق منهم قيادات شبابية رائدة قادرة على توطين التقنيات الناشئة وخلق فرص كبيرة للاستثمار والابتكار في التقنيات الناشئة”.إشادة شبابية من جانبها أشادت ميمونة الوهيبية نائبة رئيس اللجنة الوطنية للشباب بجهود الشباب وحراكهم الفاعل قائلة: “لا يسعنا إلا أن نشكر الشباب على هذه الجهود الطيبة، وأشير إلى أهمية استدامة هذه المبادرات إلى فترة ما بعد الجائحة، سيما المبادرات المبتكرة التي ستخدم هذا الخليج 365 المعطاء باستثمارها”.دعم المبادرات وقد قدّمت اللجنة الدعم حتّى الآن لأكثر من عشر مبادرات شبابيّة تساهم في الحراك الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا وكان لها الأثر الفارق في دفع النشاط الشبابي قدمًا، مستثمرةً اللجنة بذلك طريقة عمل المبادرات الشبابية التي تكون بطبيعة حالتها سريعة وحيوية في اتخاذ الخطوات السريعة بما يمنح قطاع الشباب مرونته.

كما أن شراكتها مع منصّة “إدلال” الإلكترونية أثمر عن إطلاق مساق جديد يستفيد منه الشباب في تنمية معارفهم وتثقيف أنفسهم في ظلّ تبعات انتشار الجائحة.

ويقول لبيد العامري عضو اللجنة ورئيس فريق دعم المبادرات: “ثمة حراك شبابي جميل نشهده، وما نركز عليه حاليًا المبادرات النوعية باختلاف مجالاتها، سيم تلك المبادرات النوعية لم يلتفت إلى مجالاتها الشباب قبلاً”.ويضيف: “إن تواصلنا مع الشباب سلس خلال هذه الفترة الحرجة رغم العمل على المبادرات عن بعد، فتواصلنا مع الشباب به من المرونة واليسر ما استعضنا فيه بالمكالمات الهاتفية عن الالتقاء بالشباب.

وما نزال في كل محافظة على تواصل مباشر للمتابعة المستمرة بميسّري المبادرات الشبابية الذين قامت اللجنة بتأهيلهم ضمن مشروع “تسجيل وبناء قدرات المبادرات الشبابية والفرق التطوعية”.مساق مهارات الشباب بالتعاون مع منصّة إدلال الإلكترونيّة، أطلقت اللجنة الوطنية للشباب مساق “مهارات الشباب”، وهم مساق تعليمي يأتي إيمانًا من اللجنة بأهمية اكتساب الشباب للمهارات اللازمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين، والاستعداد لمستقبل المهارات في سوق العمل.

ويكتسب الشباب من خلال هذا المساق مهارات ريادة الأعمال، وتوجهات تكنولوجيا المستقبل، ومهارات القيادة والإدارة والتخطيط، ومهارات التفكير التصميمي والابتكار، بالإضافة إلى متابعة لقاء افتراضي عن مهارات الثورة الصناعية الرابعة Webinar, ويمكن أن يستفيد من هذا المساق مختلف فئات الشباب من طلبة المدارس والجامعات، والباحثين عن عمل، ورواد الأعمال، والموظفين في القطاع الحكومي والخاص.

ومنذ بداية تدشين المساق في 7 إبريل 2020، بلغ عدد المستفيدين الشباب 6899 شابًا وشابّة، كما أنجز المساق وأتمّه 2736 شابًا وشابّة.