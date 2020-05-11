(نـزوى الخيري) يوزع وجبات وقسائم مؤن غذائية للمستحقين

نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي:

يواصل فريق نـزوى الخيري تنفيذ أعماله الخيرية وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك من خلال توزيع المؤن والمواد الغذائية للمستحقين لها من المواطنين والمقيمين والمتضررين من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث ينفذ الفريق وبالتعاون مع جمعية الإستقامة الخيرية وجوالة نادي نـزوى حملة مبادرة بعنوان (تقيد بالإجراءات الإحترازية تجنبك التعرض لأي إعراض صحية من (كوفيد 19) وقد تم توزيع أكثر من 4 آلاف وجبة إفطار صائم للمتضررين من العمانيين والمقيمين من جائحة فيروس كورونا وذلك طوال شهر رمضان في مختلف مواقع وقرى ومناطق الولاية وذلك لتسهيل الوصول لتلك الفئات المستحقة والمستفيدة من هذا البرنامج.

كذلك نفذ الفريق وبالتعاون مع جولة نادي نـزوى برنامج إفطار صائم من خلال توزيع وجبة الإفطار على العمالة الوافدة ممن تقطعت بهم السبل جراء جائحة كورونا وذلك بموقع سوق نـزوى والقريب من جامعة القلعة مع تطبيق الإحترازات الصحية من خلال التباعد الجسدي بين الأفراد الذين إستفادوا من هذا البرنامج.

كما أطلق الفريق مبادرة ” كلنا مع الخير في شهر الخير” والخاصة بتوفير وجبات متنوعة لمشروع إفطار صائم تهدف أيضا إلى توفير 2500 وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل للمواطنين والمقيمين بالولاية ممن تضررت مصادر دخلهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا. وفي إطار سعي الفريق لتوفير المستلزمات للأسر المحتاجة والمتضررة فقد أطلق مبادرة السلة الرمضانية وهي عبارة عن قسيمة شرائية تُعطى للمستحق يقوم باختيار احتياجاته الغذائية والتموينية من عددٍ من المحلات والمراكز التجارية بالولاية بقيمة 25 ريالاً حيث لاقت الفكرة إقبالاً كبيراً من أبناء الولاية والمؤسسات والشركات للمساهمة فيها.