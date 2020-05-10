النهضة للخدمات تطلق مبادرة (خدمة الخليج 365) للمساندة في مواجهة كورونا

مسقط ـ (الخليج 365):

شرعت النهضة للخدمات منذ بداية أزمة جائحة كورونا بتقديم دعم دون مقابل لوزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية اللتين أُنيط بهما إقامة مراكز العزل الصحي ومراكز الدعم ومراكز الايواء الخاصة بتفشي الجائحة، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

ويشتمل الدعم الذي تقدمه النهضة على توفير آلاف الوجبات يوميا لمراكز العزل الصحي ومراكز الدعم في كافة أنحاء البلاد .

كما قامت النهضة للخدمات بنشر فرق تنظيف خاصة لإعداد وتعقيم مراكز الحجر الصحي ومراكز السيطرة على تفشي الجائحة.

كما تقدم النهضة وجبات الطعام وخدمة غسيل الملابس للطلاب العائدين من الخارج وغيرهم ممن تم وضعهم في فنادق مختلفة.

وفي هذا السياق قال هلال العيسري، مدير عام العلاقات الحكومية بشركة النهضة للخدمات عملت النهضة منذ بداية تفشي الجائحة مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية وباشرت في تقديم وجبات يومية وخدمات غسيل الملابس لكافة المقيمين في مراكز الحجر الصحي.

واوضح العيسري بانه ومن ضمن جهودها في مواجهة هذه الأزمة قامت النهضة للخدمات بإطلاق مبادرة مهمة باسم )خدمةً للوطن( وتعد هذه المبادرة جزءاً من واجبنا الوطني في هذه الظروف الاستثنائية.

وسنواصل تقديم الدعم والموارد للجهود الحكومية وبهدف التصدي لهذه الجائحة، يتعين على الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الوقوف صفاً واحداً من أجل المصلحة الوطنية العامة والتعاون والتكاتف خدمة للوطن خلال هذه الأوقات العصيبة.

واختتم هلال العيسري تصريحه قائلاً: النهضة للخدمات على أهبة الاستعداد لمباشرة تقديم دعم أكثر شموليةً للجها ت الحكومية في مكافحة هذه الجائحة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في دعم الجهات الحكومية التي ساهمت في التصدي للجائحة.