سلاح الجو ينقل مرضى من ظفار إلى مسقط

ضمن تكامل الجهود الوطنية والحكومية وفي إطار التعاون القائم والمستمر بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة قامت صباح امس إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السلطاني العماني بعملية نقل عدد من المرضى من المواطنين ممن تستدعي حالتهم الصحية إجراء فحوصات طبية متقدمة وإشراف طبي متخصص، وذلك من مستشفى السلطان قابوس بمحافظة ظفار إلى المستشفيات المرجعية بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم.

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