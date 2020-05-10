الشرطة تشارك في الجلسة الحوارية حول مستقبل العمل الشرطي

مسقط ـ العمانية: شاركت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر البث المرئي حول مستقبل العمل الشرطي في ظل جائحة كورونا ( كوفيد 19).هدفت الجلسة الحوارية التي شاركت فيها أكثر من 60 دولة إضافة إلى أفراد المجتمع المدني وضباط إنفاذ القانون حول العالم إلى تبادل الأفكار والآراء حول الجريمة ومستجداتها خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في ظل الظروف الصحية الراهنة.

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