اليوم انطلاق الملتقى الكشفي الافتراضي لجوالة جامعة السلطان قابوس تحت شعار التنمية في الأزمات

تنظم جوالة جامعة السلطان قابوس اليوم الملتقى الافتراضي الكشفي تحت شعار التنمية في الأزمات وذلك بالتعاون بين جوالة الجامعة بعمادة شؤون الطلبة والمديرية العامة للكشافة والمرشدات بهدف إظهار طاقات الشباب في العمل الافتراضي وتعزيزا لدور الحركة الكشفية والإرشادية ومكانتها الاجتماعية من خلال الخدمات التطوعية التي تقدمها بمختلف أنواعها.

وحول الملتقى قال أحمد بن خلفان المعولي – قائد مهمة الملتقى ” إنّ التجديد والتطوير في البرامج أمر مطلوب، ولذلك لابد من مواكبة الأزمة الحالية وعلينا ألا نتوقف حتى لو كنا في ظل الأزمات بأن نقوم بعمل برامج افتراضية تنموية للمجتمع فلذلك أتى الملتقى بشعار التنمية في الأزمات، ونحن في أتم الاستعداد وفخورون جدًا بطاقم العمل لهذا الملتقى من عشائر جوالة الجامعة وعشائر جوالة وجوالات السلطنة ومشاركتهم الفعالة لأول ملتقى كشفي افتراضي”.

يستقطب هذا البرنامج منتسبي الحركة الكشفية في مرحلة الجوالة إذ يضم ١٠٠ مشاركا ومشاركة من مختلف عشائر السلطنة إضافة إلى ذلك فإن البرنامج سيقام عبر تطبيق زوم ولمدة ٣ أيام وحتى الثالث عشر من مايو الجاري.

يضم البرنامج العديد من حلقات العمل الافتراضية المقدمة من عدد من الجهات بالإضافة إلى الجلسات النقاشية وإقامة عدد من المسابقات الثقافية والكشفية.

الحلقة الأولى بعنوان “البرامج والممارسات الشبابية في الخليج 365 العربي في ظل الأزمات” من تقديم المنظمة الكشفية العربية واليوم الثاني يتضمن حلقتين بعنوان “حلول التقنيات الحديثة في الأزمات” و”إدارة الفرق والمجموعات في الأزمات” من تقديم المديرية العامة للكشافة والمرشدات.

ويتضمن اليوم الختامي الكلمة الختامية للملتقى الكشفي الافتراضي للدكتور يعقوب الندابي المدير العام للكشافة والمرشدات وبعدها ستكون هناك جلسة إلهام حوارية مع الرحّال والمستكشف صالح الخنجري والذي دار حول العالم بأقل تكلفة يليها جلسة البرامج والمناشط العالمية والعربية وسيختتم الملتقى مع جلسة سمر إلكترونية لعرض مواهب الجوالة والجوالات إلى جانب المسابقات.