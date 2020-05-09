جهاز لفحص “كورونا” في ساعة واحدة بمستشفى عبري

عبري _ من صلاح بن سعيد العبري : دشن مستشفى ‎عبري جهازا لفحص فيروس كورونا المستجد ‎”كوفيد١٩”. وأوضح الدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي مدير المستشفى بأن الجهاز يعمل على فحص الشفرة الجينية للفيروس، ويأتي تدشين الجهاز في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف بأن الجهاز يقلص فترة انتظار النتائج إلى ساعة واحدة فقط كما يأتي في إطار الاهتمام اللامحدود الذي توليه الوزارة في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩. وتعد هذه الخدمة نقلة نوعية متميزة في سرعة تحديد الإصابة، وتهدف إلى تقليل الضغط على المختبر المركزي من ناحية كمية الفحوصات المخبرية المرسلةوتعد هذه الخدمة نقلة نوعية متميزة في سرعة تحديد الإصابة.

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