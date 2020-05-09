المجلس العماني للاختصاصات الطبية يعتمد قائمة الأطباء المقبولين الجدد ويناقش نظام الابتعاث

في المحليات 9 مايو,2020 نسخة للطباعة

عقد مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية بديوان عام المجلس مؤخرا اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٠م برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي – الرئيس التنفيذي للمجلس، وسعادة الدكتور علي البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وبدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٠م، ومتابعة القرارات وخطط العمل التي تمت مناقشتها سابقًا.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على “نظام الابتعاث لبرامج التعليم الطبي التخصصي (الاختصاص والزمالة)”، من خلال عرض تقديمي تضمن آلية عمل المجلس لابتعاث الأطباء العمانيين بالتكامل مع عدد من الجهات منها اللجنة الوطنية العليا للتدريب الطبي المتقدم، وفريق العمل المشترك مع وزارة التعليم العالي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد القائمة المبدئية للأطباء المقبولين لبرامج التعليم الطبي التخصصي (الاختصاص والزمالة) خارج السلطنة للعام الأكاديمي ٢٠٢١/٢٠٢٢م، وعددهم (٨٣) طبيبًا وطبيبة للدراسة في: كندا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، واستراليا، وفرنسا، وغيرها من الدول.

وتم تقديم عرض مرئي حول الدراسة التحليلية التي أجريت على نتائج المقابلات والاطلاع على الإجراءات والأساليب العلمية الجديدة المتبعة للقبول والتسجيل في برامج المجلس التدريبية التخصصية، وكذلك الاطلاع على نظام المقابلات المستحدث من خلال الاستمارات الالكترونية للتقييم ورصد النتائج.

كما اعتمد مجلس الأمناء قائمة الأطباء المقبولين للعام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠٢١م، للالتحاق ببرامج المجلس التدريبية التخصصية التسعة عشر وعددهم (١٣٨) طبيبا وطبيبة، بالإضافة إلى اعتماد قائمة المقبولين للالتحاق ببرامج الزمالة محليًا وعددهم (٣) أطباء في التخصصات: برنامج الزمالة في طب الوراثة، وأمراض القلب للكبار، وعلم أمراض الأذن.

ومن بين المواضيع التي تم تضمينها في الاجتماع، برامج الزمالة المحلية وأساليب عملها ومنهجيتها، وكيفية التدريب فيها بالتعاون بين المجلس والمؤسسات الصحية المعتمدة كمراكز تدريب لدى المجلس.

كما تمت مناقشة توصيات اللجنة المركزية للامتحانات فيما يخص امتحانات المجلس في ظل الظروف الحالية والتأثيرات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بخطط وأعمال المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية يقوم بإقرار السياسة العامة لتدريب الأطباء العمانيين، واعتماد خطط وبرامج التدريب الطبي التخصصي التي تلبي حاجات العمل واعتماد عدد المتدربين وشروط قبولهم في كل تخصص، بالإضافة إلى اعتماد شهادات اكمال التدريب التخصصي للأطباء بعد اكمال فترة التدريب، وإنشاء لجان التعليم التي تعنى بإعداد المناهج وبرامج التدريب، ولجان اعداد الامتحانات والاشراف عليها.