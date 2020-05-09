ختام حملة حصر وفحص العمال الوافدين المشتبه في إصابتهم بـ “كورونا” في الرستاق

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري: اختتمت بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة حملة حصر العمالة الوافدة وفحص المشتبه في إصابتهم بــ “كورونا” تحت شعار” بتعاونكم نسلم” ، والتي نفذتها المديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة ممثلة بالخدمات الصحية بولاية الرستاق بالتعاون مع فريق الرستاق الخيري، وجمعية إحسان بمحافظة جنوب الباطنة، وقد تم خلال الحملة حصر أكثر من (٥٠٠) عامل وافد، كما تم إجراء الفحص على بعض الحالات المشتبه والمشكوك فيها.

وقد انطلقت الحملة بحضور سعادة ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق ، وعلي بن سعيد العبري عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، وعلي السعدي مشرف الخدمات الإدارية بولاية الرستاق، وكانت المحطة الأولى منطقة السوق المركزي، والمحطة الثانية منطقة الصناعية، كما قامت الفرق الميدانية بزيارة تجمعات العمالة الوافدة في نيابة الحوقين ووادي بني غافر لحصرهم وفحص من يشتبه بوجود أعراض فيروس كورونا لديهم.

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