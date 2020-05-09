بشفافية: كلمة حق

في المحليات 9 مايو,2020 نسخة للطباعة

سهيل بن ناصر النهدي:

كلمة حق تلك التي قالها معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس الماضي، عندما أعرب عن استغرابه من مواصلة البعض استهتارهم بالقرارات والأنظمة والقوانين وعدم الالتزام بالبقاء في منازلهم ومواصلتهم للتجمعات، على الرغم من كل التنبيهات والنصائح التي تدعو الجميع الى ضرورة تجنب كل المسببات التي تؤدي الى مزيد من الانتشار لمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19.

تلك العبارات التي كانت حاضرة في المؤتمر، وتعابير الاستغراب لاستهانة البعض من خطورة هذا المرض، ومواصلة اللقاءات والتجمعات والخروج من المنازل، على الرغم من تواصل معدل ارتفاع تسجيل الاصابات لدينا بالسلطنة، وتواصل تسجيل حالات الوفاة، تجعل احتمالية تطبيق إجراءات أكثر صرامة قيد الدراسة، لأنه ليس من المعقول ان يحرص الناس على تطبيق البقاء في المنازل والتباعد الجسدي وتطبيق كل الممارسات الصحية السليمة ويأتي شخص مستهتر غير مبال بكل التعليمات وينقل المرض او العدوى اليهم وهم آمنون في منازلهم متحملون صعوبة البقاء طوال الوقت في المنزل وتطبيق عادات تعتبر جديدة على مجتمعنا ومن بينها الانقطاع عن الزيارة والتجمع الاسري وغيرها من الجوانب التي كان المجتمع يمارسها في السنوات السابقة، لكن خطورة المرض و نصائح الجهات المعنية جعلت غالبية الناس ملتزمين بما يصدر من قرارات، وبقيت قلة قليلة من الممكن ان تتسبب في نسف كل تلك الجهود والتدابير.

ان الدولة بكل مؤسساتها تعمل ليل نهار على اتخاذ كافة السبل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسخرت كل الامكانيات في سبيل الحد من الانتشار، ففي القطاع الصحي كوادر صحية تقف في الخطوط الامامية لعلاج المرضى والمصابين، وفحص حالات المشتبه بهم، وتقديم الرعاية الصحية اليومية على مدار الساعة لكل من يحتاج عناية ورعاية طبية، وبذلك هم من أكثر الناس عرضة للإصابة، لكنهم يقفون بثبات في الخطوط الامامية مضحين بسلامتهم من أجل إنقاذ المصابين ومكافحة الوباء.

رجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية يقفون بنقاط السيطرة والتحكم على مداخل محافظة مسقط تحت اشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة تلامس 45 درجة مئوية وهم صيام، يحاولون قدر المستطاع ان يحدوا من حركة التنقل من والى محافظة مسقط لضمان سلامة الناس والسهر على راحتهم، قطاعات عدة في ارض الميدان لمواجهة انتشار هذا المرض نساء ورجالا ومن قطاعات حكومية وأهلية وخاصة، أليست كل هذه الجهود وكل هذه التضحيات كافية لتكون للجميع عبرة للالتزام والبقاء في المنازل وعدم الاستهتار بما يعلن من إجراءات ؟.

مشاهد التجمعات واضحة في العديد من المواقع، شباب يتجمعون حول سياراتهم، مئات الأشخاص يمارسون الرياضة ليل نهار وفي مكان واحد وممر واحد، البعض لم يقطع الزيارات للأسف وبدون قصد نقل المرض الى أهله وذويه وأقرب الناس اليه، ولكن لا ينفع الندم اليوم، وعلى بقية أفراد المجتمع أن تكون لهم هذه المواقف عبرة.

هذه المشاهد نستطيع ان ننهيها بأنفسنا ولا نحتاج الى ان تتدخل جهات مختصة لتأتي وتمنعنا أو يتم وضع رجال ودوريات الشرطة في كل مكان لتمنع هذا وتنصح ذاك، فمن الواجب ان نكون عند قدر المسؤولية في تحملنا مسؤولية أنفسنا وتصرفاتنا وما نفعله في حقنا وحق مجتمعنا.

إن الجهود التي تبذل سواء من الجهات المعنية أو من افراد المجتمع من خلال التزامهم بإجراءات البقاء في المنازل وقطع الزيارات وتجنب التجمعات، يجب على الجميع ان يحترموها لأن هذه جهود منظومة متكاملة تسعى الى هدف وطني كبير وهو حماية البلاد وقاطنيها من فيروس مميت، فلنكن ايجابيين في تعاطينا مع هذه الجوانب ولنكن يدا واحدة في تطبيق اجراءات السلامة للحد من انتشار الفيروس.

من أسرة تحرير (الخليج 365)

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