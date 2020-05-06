الرضاعة الطبيعية تقوي المناعة بنقل الاجسام الماضدة مباشرة من الام الى الرضيع

على الام مواصلة ارضاع الطفل حتى اذا اصيبت

مسقط ـ (الخليج 365) :

اوصت وزارة الصحة الامهات بضرورة الحرص على ارضاع اطفالهن الرضاعة الطبيعية لما لها من اهمية كبيرة بالنسبة للام والطفل، حيث تشير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف الى أن حليب الأم هو الأفضل والأمثل لتغذية الرضع وصغار الأطفال ، إذ أنّ الرضاعة الطبيعية تحمي الاطفال من الامراض وتساعد أيضًا على حمايتهم طوال فترة الرضاعة والطفولة. لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل الأجسام المضادة مباشرةً من الأم إلى الرضيع بواسطة الرضاعة الطبيعية.

وقالت سعاد بنت محمد المعمرية من دائرة التغذية بوزارة الصحة الرضاعة الطبيعية تقوي المناعة لدى الطفل والام بشكل عام وكذلك الحال مع جميع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و ننصح الأمهات بالاستمرار بالرضاعة الطبيعية، لما لها من اهمية في تقوية المناعة .

وقالت المعمرية : إذا اشتبهت الام بإصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) وكانت تشعر بالقلق والتوتر فما عليها الا التوجه الى أقرب مؤسسة صحية للمعاينة واحتمالية أخذ عيّنة وأخذ المشورة من العاملين الصحيين المختصين، وإذا تم تشخيصها وتأكيد اصابتها فعليها أيضاً الاستمرار بالرضاعة الطبيعية أو شفط الحليب من الثدي واعطائه للطفل مع ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة.

واضافت : أما إذا كانت الام مصابة وفي حالة سيئة وتم ترقيدها بالمستشفى وغير قادرة على الارضاع فيجب على العاملين الصحيين مساندة الأم عملياً لاعتصار الحليب من الثدي وإعطائه للطفل من قبل الشخص القائم برعاية الطفل.

واوضحت سعاد المعمرية : إذا كانت الام مصابة بمرض (كوفيد – 19) أو ربما تظن أنها قد تكون مصابة أو اللاتي تظهر عليهن أي أعراض، وكن يرضعن أطفالهن طبيعيًا أو يلامسن أطفالهن مباشرةً بالجلد فيجب عليهن اتباع الخطوات الآتية عند الرضاعة الطبيعية واتخاذ الاحتياطات اللازمة: ارتداء قناع الوجه أو كمامة طبية أثناء الرضاعة الطبيعية المباشرة أو حينما تكون بالقرب من الطفل و غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهّر قبل ملامسة الطفل وبعدها و عند اعتصار الحليب بواسطة مضخة يدوية أو كهربائية، يجب أن تحرص الأم على غسل اليدين قبل لمس المضخة أو زجاجة الرضاعة ويجب اتباع التوصيات المناسبة لتنظيف وتعقيم المضخة بعد كل استخدام و تنظيف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيداً بصورة دورية .

واشارت الى انه ومع تزايد اعداد المصابين بمرض (كوفيد ـ 19)، وجد أن هناك أمهات مرضعات مصابات أو مشتبه إصابتهن بالمرض ووجب عليهن العزل الصحي والتباعد الاجتماعي، لذا قامت وزارة الصحة مممثلة في دائر التغذية بالتعاون مع جمعية الجسر الخيرية بتوفير أجهزة الشفط لجميع الأمهات المصابات بالمحافظات ليتمكن من شفط الحليب واعطائه للطفل في حال أن الام غير قادرة على ارضاع الطفل من الثدي.