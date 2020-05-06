(الاختصاصات الطبية) يناقش قائمة الأطباء المقبولين للالتحاق ببرامج المجلس التدريبية التخصصية للعام الأكاديمي (٢٠٢٠/٢٠٢١م)

خلال اجتماع المجلس التنفيذي عبر الاتصال المرئي

عقد أمس المجلس التنفيذي بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٠م، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان التعليمية للبرامج التدريبية، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

بدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع التنفيذي الأول لعام ٢٠٢٠م، ومتابعة القرارات وخطط العمل الموضوعة مسبقاً، حيث استعرض الأعضاء جملة الموضوعات التي نوقشت في اجتماع المجلس التنفيذي السابق، وذلك من أجل متابعة القرارات ومسارها للتنفيذ ونتائجها.

وقد تضمن الاجتماع مناقشة قائمة الأطباء المقبولين للالتحاق ببرامج المجلس التدريبية التخصصية للعام الأكاديمي (٢٠٢٠/٢٠٢١م) وبرامج الزمالة الطبية المحلية، واطلع الأعضاء على الإجراءات والأساليب العلمية الجديدة المتبعة للقبول والتسجيل في برامج المجلس التدريبية التخصصية، كذلك ناقش الأعضاء نظام المقابلات المستحدث من خلال الاستمارات ا لالكترونية للتقييم ورصد النتائج.

كما تم تقديم عرض مرئي حول الدراسة التحليلية التي أجريت على نتائج المقابلات، وناقش الأعضاء المقترحات حولها، تمهيدا لعرضها في اجتماع مجلس الأمناء القادم.

كما ناقش الاجتماع توصيات اللجنة المركزية للامتحانات فيما يخص امتحانات المجلس، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بخطط وأعمال المجلس.

وتأتي مناقشة هذه المواضيع في اجتماع المجلس التنفيذي من أجل رفعها إلى اجتماع مجلس الأمناء الذي يترأسه رئيس مجلس الأمناء وزير الصحة وبحضور أعضاء من المؤسسات الأكاديمية والصحية المختلفة في السلطنة.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية يقوم بمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية المعتمدة، بحسب الصلاحيات والاختصاصات المبينة في نظام المجلس، وإقرار المواصفات والشروط اللازمة لاعتماد المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للتدريب التخصصي، كذلك تنظيم شؤون التدريب والامتحانات واقتراح شروط القبول للالتحاق بالبرامج التدريبية التخصصية بالمجلس.