تسجيل (168) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) و(888) حالة تماثلت للشفاء

العدد الكلّي للحالات المسجلة (2903) حالات وعدد الوفيات (13)

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2903) حالات وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد على أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات، كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.