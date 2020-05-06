(أمن المعلومات الالكترونية) بالتربية والتعليم تعقد اجتماعها الإفتراضي مع مديريات الوزارة

كتب ـ يعقوب بن محمد الغيثي:

نفذت دائرة أمن المعلومات الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم إجتماعها الإفتراضي مع مديريات الوزارة حول تحديث وثيقة السياسات الأمنية.

يأتي الاجتماع في ضوء الإجراءات التي تقوم بها دائرة أمن المعلومات الإلكترونية، المتضمنة البدء في تحديث الأصدار الأول من وثيقة السياسات الأمنية للوزارة، كذلك حرصاً من الدائرة على مشاركة جميع التقسيمات الإدارية بالوزارة في إبداء الملاحظات والمرئيات التطويرية للإصدار الثاني من السياسات الأمنية للوزارة.

وفي ظل الإجراءات الاحترازية الحالية والتوصيات الصادرة في تفعيل العمل عن بُعد، فقد عقدت الدائرة لقاء إفتراضي يستهدف مديري ورؤساء أقسام مديريات ديوان عام الوزارة.

حيث افتتح اللقاء طلال العاصمي مدير دائرة أمن المعلومات الإلكترونية، أشار خلاله إلى إيجاز مختصر لأهمية اللقاء والنتائج المتوقعة بعد الانتهاء من اللقاء.

بعدها قامت هاجر الكندية أخصائية أمن المعلومات بالدائرة، بتقديم عرض تقديمي عن وثيقة السياسات الأمنية الحالية، حيث تطرقت إلى أهمية السياسات الأمنية للوزارة، وأهمية الحفاظ على المعلومات والبيانات كونها من الأصول ذات القيمة العالية للوزارة، وكذلك التعريف بالمخاطر ونقاط الضعف والتهديدات الناتجة عن عدم الامتثال لتلك السياسات، واستعرضت أفضل الأنشطة والممارسات الأمنية الصحيحة في الاستخدام المقبول للأصول والعهد الخاصة بالوزارة، كما تطرقت إلى توضيح للسياسات الأمنية المتعلقة بتقنية المعلومات ومتطلبات العمل عليها.

بعدها قدم احمد الغطريفي المدير المساعد لدائرة أمن المعلومات الإلكترونية، توضيحاً حول بعض الإجراءات والنماذج التي يتطلب تفعيلها فيما يتعلق بسياسة أمن المعلومات بالوزارة، وتطرق إلى أهمية تفعيل تلك النماذج لضمان حفظ الأصول والعهد والمعلومات لدى الموظفين، وما يتعلق بتلك النماذج من قوانين وتشريعات مرتبطة بها.

وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال لاستقبال الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بتحديث السياسات الأمنية، والملاحظات التطويرية المقترحة، حيث كان هنالك تفاعل ملحوظ في طرح المقترحات والمرئيات التطويرية، والتي كان لها الاثر الاكبر في اثراء اللقاء والاخذ الملاحظات في الاصدار الثاني من الوثيقة.

الجدير بالذكر أن دائرة أمن المعلومات الإلكترونية قد انتهت من عقد عدة لقاءات مع مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات، وذلك لإشراكهم والأخذ بمرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية لوثيقة السياسات الأمنية بالوزارة.