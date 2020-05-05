442 مقترحا بحثيا في البرنامج البحثي حول فيروس كورونا لدى مجلس البحث العلمي

بعد التقييم الأولي واستبعاد المقترحات غير المستوفية للشروط

استقبل مجلس البحث العلمي (442) مقترحاً بحثياً أولياً (pre-proposal) ضمن البرنامج البحثي حول فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) منذ الإعلان عن فتح البرنامج في شهر مارس الماضي، وقد توزعت المقترحات المستلمة إلى (103) مقترحات بحثية في مجال الطب والصحة العامة، و(339) مقترحاً في المجالات غير الطبية، وذلك بعد التقييم الأولي لها واستبعاد المقترحات غير المستوفية للشروط.

وقال الدكتور صلاح الزدجالي ـ مدير البرنامج البحثي حول فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في مجلس البحث العلمي: قامت لجنتان من خمسة إلى سبعة أعضاء من مختلف المؤسسات البحثية والأكاديمية في السلطنة بتقييم المقترحات البحثية الأولية المتقدمة في كل مجال، واستغرقت عملية التقييم حوالي أسبوعين، ونتج عن ذلك قائمتان بأفضل (20 ـ 22) مشروعاً بحثياً في كل من المجالين.

وأضاف: بعد التقييم الأولي، تمت دعوة هؤلاء الباحثين من أصحاب المقترحات البحثية الأولية المترشحة لتقديم مقترحات بحثية متكاملة قبل الموعد النهائي والذي كان في 25 من أبريل المنصرم، حيث تم تقييم هذه المقترحات البحثية المتكاملة الأسبوع الماضي.

وأشار الدكتور الى انه خلال هذا الأسبوع، سيقوم مجلس البحث العلمي باختيار مجموعة من أفضل المشاريع المتقدمة والتي من ثم ستتم الموافقة النهائية على دعمها وتمويلها، وسيتم تحويل موازنة هذه البحوث إلى المؤسسات البحثية في غضون أسبوعين كحد أقصى، لكي تدخل هذه المشاريع إلى مرحلة التنفيذ على الفور، ومن المقرر استكمال العمل في جميع هذه المشاريع الممولة على مدى ثلاثة إلى اثني عشر شهرًا، ونأمل أن تخرج بنتائج تطبيقية وعملية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

كما تطرق الدكتور صلاح الزدجالي مدير البرنامج البحثي حول فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في مجلس البحث العلمي إلى إنه وبالإضافة إلى فتح باب تقديم المقترحات البحثية من خلال (بوابة عمان البحثية) على الموقع الإلكتروني لمجلس البحث العلمي، استقبل المجلس أيضًا عدداً كبيراً من الطلبات (بلغت حوالي 100 مقترح بحثي أولي) من باحثين مستقلين، من العاملين في مؤسسات غير مرتبطة الكترونياً بالمجلس، أو من العاملين في شركات، أو الذين يديرون أعمالهم الخاصة أو حتى المتقاعدين، وقد تم تمكين هذه الفئة من الباحثين لتقديم المقترحات البحثية عن طريق رابط جديد تم إنشاؤه لهم خصيصا على الموقع الالكتروني للمجلس.

الجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية للبرنامج البحثي لوباء فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) يترأسها مجلس البحث العلمي، وبعضوية متخصصين وخبراء من مختلف المؤسسات البحثية في السلطنة.

وعبر التركيز على جائحة فيروس كورونا، يسعى هذا البرنامج البحثي إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتي تتمثل في دعم الباحثين تقنيا وماليا لتمكينهم من إجراء أبحاث علمية في السلطنة وذات جودة عالية، وإيجاد حلول مبتكرة تستند على أدلة علمية لمجابهة هذا التحدي العالمي، ويهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بهذه الجائحة.