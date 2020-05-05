تكشف وزارة التربية والتعليم غدا وخلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي تعقده اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الآثار الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) عن تفاصيل الإجراءات التنفيذية التي سيتم اتخاذها بشأن إنهاء العام الدراسي (2019 ـ 2020م) لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة والذي حدد على أن يكون يوم غد (الخميس) الموافق 7 مايو الجاري هو آخر يوم في العام الدراسي، وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية تقييمهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها، وذلك على ضوء قرار اللجنة العليا الصادرة بهذا الشان.

ويترقب طلبة الدبلوم العام واولياء امورهم هذه التفاصيل منذ مدة حيث ستحدد التفاصيل التي ستقرها وزارة التربية والتعليم الرؤية المستقبلية لكيفية احتساب النتائج .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للجنة العليا غدا: (التربية والتعليم) تكشف تفاصيل الإجراءات التنفيذية لإنهاء العام الدراسي (2019 ـ 2020م) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.