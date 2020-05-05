إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة وغدا آخر يوم دراسي .. قرارات جديدة نظرا لتفشي الجائحة فـي بعض المواقع ولحماية سائر أفراد المجتمع

ـ تمديد فترة إغلاق محافظة مسقط حتى 29 مايو الجاري

ـ تفويض (التربية والتعليم) باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية إعادتهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها

مسقط ـ العمانية:

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) اجتماعًا صباح أمس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

ونظرًا لتفشي الجائحة في بعض المواقع، ولحماية سائر أفراد المجتمع من انتشار هذه الجائحة، فقد قررت اللجنة تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري (2020م).

كما قررت اللجنة كذلك إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة على أن يكون يوم الخميس الموافق ٧ مايو ٢٠٢٠م هو آخر يوم في العام الدراسي، وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية إعادتهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها وتهيب اللجنة بضرورة التزام الجميع بسبل الوقاية من هذه الجائحة، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع بأي شكل من الأشكال .. حفظ الله تعالى الجميع من كلّ سوء ومكروه.