تواصل الامطار الرعدية على عدد من ولايات السلطنة والاهالي يستبشرون بارتفاع مناسيب المياه

التوقعات تشير الى استمرارية نشاط التكونات المحلية على الحجر

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

الجبل الاخضرـ من سليمان اولاد ثاني :

تواصل امس هطول الامطار الرعدية الغزيرة على عدد من ولايات السلطنة ، نتيجة نشاط السحب الركامية على جبال الحجر والتي بدات بالتشكل بعد الظهيرة في وسط جبال الحجر ثم امتدت تدريجيا على اجزاء واسعة من جبال الحجر الشرقي والغربي واجزاء من سواحل بحر عمان اضافة الى بعض تاثيرات اخدود البركات ، حيث من المتوقع استمرار نشاط التكونات المحلية اليوم على نفس الاجزاء من السلطنة واحتمال تواصل هطول الامطار على اجزاء من سلسلتي جبال الحجر الشرقي والغربي وبعض الولايات والمناطق المجاورة لهما.

ففي محافظة جنوب الباطنة شهدت قرى ولاية الرستاق مساء أمس هطول أمطارا متفاوتة الغزارة ، وقد تركزت الأمطار الغزيرة على قرى وادي بني عوف ووادي السن وحي الأمجاد أدت إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية ووادي بني عوف ووادي السن الذي أدى جريانه إلى توقف حركة المرور على طريق (الرستاق ـ العوابي)، بينما هطلت على قرى وادي السحتن وقرى وادي بني غافر وقرى وادي بني هني أمطارا تراوحت بين المتوسطة والخفيفة ، سألت على أثرها الشعاب.

وفي محافظة الداخلية هطلت أمس على الجبل الاخضر أمطار غزيرة الى متوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب. حيث امتالت بعض السدود الجوفية بالمياة . وقد تركزت الأمطار على قرى النيابة وجبال الحجر الغربي منها . وقد سألت على إثرها وادي معقل القصيم و وادي بني حبيب

الجدير بالذكر بأن قرى الجبل الاخضر قد ارتوت بها العيون والابار الجوفيه خلال الفترة الماضيه المياه نظرا لاستمرار الامطار. وقد استبشر الأهالي خيراً بنزول كمية كبيرة من الأمطار في الفترة الأخيرة والتي بدورها ستغذي المخزون الجوفي لهذا العيون والابار .