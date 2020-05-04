رحاب: خلك في البيت (التعقيم الروحي ضد كورونا) (5)

أحمد المعشني

علمت أن أفراد أسرة صديقي أبي محمود يلتقون يومياً قبل الإفطار بنصف ساعة تقريباً ثم بعد صلاة الفجر، يقرأون هو وأفراد أسرته آيات من القرآن الكريم، ثم يختمون تلاوتهم بالأذكار المأثورة في السنة متجهين إلى الله سبحانه وتعالى ومتضرعين إليه بأن يلطف بالناس جميعاً في جميع أنحاء العالم، وأن يعيد الناس إلى حياتهم وظروفهم الطبيعية وإلى أعمالهم.قبل أن تنفض حلقتهم الروحية يؤدون تأمل تلقي النور من الله.يتخيلون شكلاً صغيراً للكرة الأرضية يتوسطهم على ارتفاع بمستوى صدورهم، يحاذي قلوبهم، يستشعرون بالنية نوراً ينزل من السماء، ينساب في عقولهم وقلوبهم وحواسهم وعبر أيديهم فيغمر المكان الذي يجلسون فيه، ثم يتسع فيدخل جميع غرف بيتهم ثم يمتد ليدخل بيوت جيرانهم والحي الذي يسكنون فيه، ثم مدينتهم، ثم محافظتهم حتى يملأ جميع أرجاء وطنهم، ثم يتسع ويتمدد حتى يملأ جميع أنحاء العالم.يفعلون ذلك وهم في حالة من اليقظة العقلية والروحية، ينعمون بالسكينة والطمأنينة واليقين منسجمين مكونين قلباً عامراً بالنور.وبعد ذلك تغشاهم حالة من الأُنس والراحة ويتسع وعيهم ليصبح وعياً متصلاً بالوعي الكوني الذي خلقه الله متماسكاً بذكاء وحركة واهتزازات لا نعلمها لكنها تسبح لله من غير أن نعلم شيئاً عن لغتها أو نشاطها.بهذا العمل تشيع أسرة أبي محمود السلام والأمن والأمان بين أفرادها وترسله إلى من حولها وإلى العالم أجمع، ولو زاد عدد الأسر التي تمارس الدعاء بظهر الغيب للآخرين لعمَّ السلام وانتشرت المحبة وانحسرت المشكلات البشرية والصحية والبيئية عن العالم.عندما يزدهر الناس روحياً، فإنهم ينعمون بالمحبة والمودة والوئام وهذا ما يزيد طاقتهم الروحية ويحفز مناعتهم الكونية ضد الفيروسات والأمراض.إن ممارسة التعقيم الروحي للحياة بهذه الطريقة وبتكرار الدعاء في جميع الفروض من شأنه أن يظهر فعلاً نتائج إيجابية ملموسة.إن استنزال النور إلإلهي عقلياً ونفسياً يحصن الناس ضد الخوف.فالخوف هو مصدر كل متاعب الإنسان ومشاكله؛ فعندما ينفصل عن هدي السماء ويفقد اتصاله بخالقه وثقته في العدل الإلهي، فإنه من حيث لا يدرك يبدد ويمزق خطوط اتصاله الروحي، ويكرر غلطة خروج آدم من الجنة بسبب الخوف، يقطع اتصاله بحبل السماء المتين، تظلم حياته في مجالاتها المختلفة، وعندئذ يكرّس حالة طاقة سلبية خطيرة، تتمثل في الأنانية التي تجعل الدنيا أكبر همه، ومبلغ اجتهاده وسعيه، وتدفعه إلى إحاطة نفسه بالأسباب المادية متوهما بأنها ستؤمن بقاءه طويلاً في هذه الحياة.بهذا الأسلوب البسيط تمارس أسرة أبي محمود التعقيم الروحي لعالمهم الصغير وتتسع نواياهم الإيجابية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية لتغمرها بالنور والأمن والسلام والطمأنينة والسكينة.عندما يشتد البلاء وتضطرب الأحوال وتواجه البشرية أزمات ومحناً، فليس هناك حل أفضل من الرجوع إلى الله وتفعيل الاتصال معه.حين تشهد البشرية بلاءً كهذا فإن الله يأمرنا كما أمر موسى من قبل: (واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين).فهذا هو التعقيم النوراني الكافي من كل فتنة وشر، وسوف يعقب ذلك، إن شاء الله، بشائر ورحمة من الله سبحانه وتعالى.*رئيس مكتب النجاح للتنمية البشرية