بلديات مسندم تكثف أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية

خصب ـ من فتحية الظهورية:

تواصل المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم ممثلة ببلدياتها الأربع (خصب وبخاء ودبا ومدحاء) جهودها في الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمواد الغذائية بالولايات للتأكد من مدى تطبيقها للإشتراطات الصحية المعمول بها بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبالتعليمات الصادرة فيما يتعلق بأعداد المتسوقين وانسيابية الحركة داخل المراكز التجارية.

وقد قام مركز سلامة وجودة الغذاء بمحافظة مسندم بجهود كبيرة في أعمال الرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت التجارية كالمطاعم والمقاهي ومحلات بيع المواد المواد الغذائية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والمتمثلة في طرق التخزين والتبريد ومدى تقيد العاملين بالمنشآت بالإجراءات الصحية والوقائية.

وقال محمد بن سيف التوبي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم: إنّ هناك جهوداً كبيرة ومتابعة مستمرة من قبل الكوادر العاملة في مركز سلامة وجودة الغذاء وبلديات المحافظة في متابعة المنشآت التجارية ومدى تقيدها بالاشتراطات الصحية المعمول بها وبالإجراءات الوقائية والمتمثلة في المحافظة على نظافة المنشأة باستمرار واستخدام المطهرات والمعقمات لضمان صحة وسلامة العاملين والمستهلكين.

وأضاف: إنه تم تشكيل فرق عمل مشكلة من بلديات المحافظة وتعمل على فترتين لمتابعة مختلف المنشآت التجارية والمحلات التموينية المسموح بها من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) والقرارات الوزارية، مشيداً بتعاون القطاع الخاص لتسهيل أعمال المعنيين بالتفتيش واستجابتهم فيما يتم من إجراءات قرارات اللجنة العليا واللوائح والقرارات التي تعنى بسلامة الغذاء.

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