فريق نخل الخيري يواصل دعم المتأثرين من تداعيات فيروس كورونا

نخل. من سيف بن خلفان الكندي:

يواصل فريق نخل الخيري التابع للجنة التنمية الإجتماعية بولاية نخل تنفيذ مبادرة (نحن معكم) التي تهدف لمساعدة أبناء الولاية الذين تأثروا بالاجراءات الاحترازية للحد من تأثيرات جائحة كرونا (كوفيد ـ 19).

كأصحاب الاعمال الحرة أو من توقفت أعمالهم أو تم خصم رواتبهم أو تم الإستغناء عن خدماتهم.

حيث استقطب الفريق العديد من المتطوعين من أبناء الولاية للمساهمة في دعم مناشطه وفعالياته الخيرية.

وأشار أسعد بن عبدالله بن محمد العبيداني رئيس فريق نخل الخيري الى أن الفريق بدأ مناشطه ومبادراته تحت مضلة لجنة التنمية الإجتماعية بولاية نخل خلال هذه السنة بشكل مغاير وبدافع كبير باذلا كل مايستطيع لدعم أفراد المجتمع ومنهم أسر الأيتام والفقراء والمساكين والمتضررين من جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

حيث تم بالتعاون مع لجنة الزكاة والصدقات بالولاية توزيع أكثر من 700 كوبون غذائي للأسر المستحقة بولاية نخل في شهر رمضان الكريم والتي اشتملت على كوبونات ومواد تموينية استهدفت 90 مستفيداً من الأسر العمانية كانوا من ضمن المتضررين من جائحة (كوفيد ـ 19)، فكانت المبادرة تبرع من فاعل خير بالتعاون مع فريق نخل الخيري، كما تبرع أحد المستثمرين من القوى العاملة الوافدة في الولاية بعدد 6000 وجبة متكاملة لإفطار صائم، وتبرعت إحدى المؤسسات الخيرية في السلطنة بعدد 39 طرد غذائي تم توزيعها على الأسر المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، ومازال متطوعو الولاية وأعضاء فريق نخل الخيري يواصلون عطاء الخير الذي لاينضب معينه.