مؤشرات إيجابية بانخفاض معدل الإصابة بمرض كورونا إلى 36 حالة وارتفاع حالات التشافي إلى 750 بالسلطنة لأول مرة منذ عدة أسابيع

ـ الاجراءات المتخذه تثبت نجاحها ودعوات الى مزيد من الالتزام واتباع العادات الصحية السليمة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي والعمانية:

لأول مرة منذ عدة أسابيع، أعلنت وزارة الصحة أمس عن ارتفاع حالات التشافي من مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) لتبلغ (750) حالة، وانخفاض نسبة أعداد الاصابة بالمرض بتسجيل (36) حالة إصابة جديدة فقط، منها (22) حالة لعُمانيين و(14) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة وعدد الوفيات (11)، في مؤشر ايجابي حول زيادة التعافي و قلة الاصابات، الامر الذي يدعوا الى مزيد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تدعوا اليها اللجنة العليا المعنية بانتشار مرض فيروس كورونا المستجد.

وتبين هذه المؤشرات الايجابية مدى نجاح سلسلة الاجراءات التي اتبعتها السلطنة منذ بداية انتشار الفيروس واكتشاف حالات مصابة بالسلطنة، حيث كانت الاعداد المصابة دائماً في ارتفاع مع انخفاض بسيط، الا أن تسجيل 36 حالة يدعو لمزيد من التفائل وسط التأكيد على ضرورة الاستمرارية في التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والتي تدعو الى البقاء في المنازل وعدم الاختلاط واتباع العادات الصحية المناسبة في النظافة واستخدام المطهرات والمعقمات.

كما أعطت الحصيلة المنخفضة للحالات المسلجة مؤشرات إيجابية حول انتشار المرض، حيث يوضح العدد أن نسبة الاصابة انخفضت بشكل ملحوظ، إضافة الى ارتفاع نسبة التشافي من خلال إعلان وزارة الصحة تشافي 750 حالة، حيث بينت هذه الاعداد من التشافي مدى الاهتمام والرعاية الصحية التي يلاقيها المصابون بالمؤسسات الصحية.

ويعزى الانخفاض الى تبني السلطنة العديد من السياسات والصرامة في اتخاذ القرارات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، حيث بدأت السلطنة بعدد من الخطوات المهمة ومنها توقيف الدراسة بجميع المدراس والمؤسسات التعليمية والتدربية، إضافة التي خفض عدد الموظفين وعلق دوائر المراجعين، وعملية تفعيل نقاط السيطرة والتحكم في جميع محافظات السلطنة وازلتها الاسبوع الماضي وابقائها في محافظة مسقط، كما قامت السلطنة ممثلة باللجنة العليا المعنية بمتابعة انشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بعزل ولايتي مسقط ومطرح والسوق التجاري بجعلان بني بوعلي .. وغيرها من الاجراءات الاحترازية التي يعول عليها بان تكون ذات نفع كبير خصوصاً في كبح جماح انتشار الفيروس.

كما عززت الاجراءات السريعة التي تبنتها الحكومة بجلب معدات ومسلتزمات صحية على وجه السرعة من عدة دول الى تعزيز جاهزية القطاع الصحي بالسلطنة وتوافر المستلزمات الصحية والادوية العلاجية والاجهزة الصحية في مجال التنفس الاصطناعي ومحاليل الفحص عن الاصابة بمرض كورونا .. وغيرها من الأدوية والمعدات اللازمة.

كما أن شمولية الاستعداد من كافة الجهات بالدولة كان له الأثر الكبير في بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم واتباع ممارسة العزل المنزلي، حيث سعت الحكومة الى بقى الناس في منازلهم وعدم خروجهم إلا للضرورة مع ضمان توافر السلع الضرورية بالأسواق وضمان استقرار الأسعار الأمر الذي ساهم في طمأنة المواطن والمقيم والبقاء بالمنزل.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة، مؤكدة أنه بالتزام الجميع بالعزل الصحي والتباعد الاجتماعي والجسديسيقون أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم من فيروس كورونا بإذن الله تعالى.