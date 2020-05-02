أكثر من 202 ألف عماني بصناديق تقاعد القطاع العام نهاية مارس الماضي

118 ألفا و126 عدد الذكور العمانيين المسجلين و84 ألفا و60 (الإناث)

مسقط ـ العمانية: بلغ إجمالي العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام والتي تشمل صناديق تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي حتى نهاية شهر مارس الماضي نحو 202 ألف و186 عمانيًا.

وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الذكور العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام بلغ 118 ألفًا و126 عمانيا فيما بلغ عدد الاناث 84 ألفًا و60 عمانية.

وفيما يخص فئات الأجر الخاضع للاشتراك ومقارنة بشهر فبراير 2020م انخفض العدد في الفئة التي تتقاضى أجرًا خاضعًا للاشتراك ما بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني (والتي تشكل العدد الأكبر بين العمانيين العاملين بالقطاع العام بنسبة )1ر0( بالمائة ليبلغ العدد فيها 61 ألفاً و318 مواطناً، (35 ألفًا و598 ذكوراً و25 ألفًا و720 إناثاً).

كما بلغ العدد في فئة من يتقاضون أجرًا بين 700 وأقل من 800 ريال عماني 37 ألفًا و837 مواطنًا، (15 ألفًا و673 ذكوراً و22 الفًا و164 إناثاً).

وانخفض العدد في فئة من يتقاضون أجرًا بين 800 إلى أقل من 900 ريال عماني بنسبة (9ر2) بالمائة حيث بلغ عددهم 30 ألفًا و485 مواطنًا (13 ألفًا و223 ذكوراً و17 ألفًا و262 إناثاً)، أما فئة الأجور بين 325 وأقل من 400 ريال عماني فقد بلغ عددهم 18 ألفًا و595 مواطنًا، (16 ألفًا و684 ذكوراً و1911 إناثاً).

وبلغ عدد من يتقاضون أجراً بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني 15 ألفًا و852 مواطناً، (12 ألفًا و306 ذكوراً و3 آلاف و546 إناثاً)، وفي فئة بين 600 إلى أقل من 700 ريال عماني بلغ العدد 20 ألفًا و820 مواطنًا (12 ألفًا و198 ذكوراً و8 آلاف و622 إناثاً)، بنسبة ارتفاع بلغت 9ر0 بالمائة، كما بلغ عدد الذين يتقاضون أجرًا بين 900 إلى أقل من 1000 ريال عماني 7 آلاف و89 مواطنًا (الذكور منهم 3 آلاف و933، والإناث 3 آلاف و156)، بنسبة انخفاض قدرها 4ر0 بالمائة، وارتفع العدد في الفئة بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني بنسبة 9ر3 بالمائة ليبلغ العدد 5 آلاف و51 مواطنًا (4 آلاف و589 ذكوراً و462 إناثاً)، وارتفعت نسبة من يتقاضون أجورا من 2000 ريال عماني وأكثر بـ(4ر1) بالمائة، حيث بلغ عددهم 5 آلاف و139 مواطنًا (3 آلاف و922 ذكورا و1217 إناثاً).

وبحسب فئات السن للمسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام يظل العدد الأكبر في الفئة بين 35 و39 عاماً، حيث بلغ عددهم 53 ألفًا و894، تلتها الفئة بين 30 و34 عاماً حيث بلغ العدد 45 ألفًا و995 مواطًناً، ثم الفئة بين 40 و44 عاماً حيث بلغ العدد 39 ألفًا و579 مواطنًا، والفئة بين 25 و29 عامًا حيث بلغ العدد 19 ألفًا و311 مواطناً، وبلغ العدد في الفئة بين 45 و49 عاماً 20 ألفا و354 مواطنًا، وفي الفئة بين 50 و54 عاماً 11 ألفاً و612 مواطناً، وفي الفئة من 55 إلى 59 عامًا 7 آلاف و518 مواطناً، وفي الفئة من 20 إلى 24 عاماً 3 آلاف و53 مواطنًا، وبلغ العدد في الفئة من 60 إلى 64 عاماً 713 مواطنًا، وفي الفئة 65 عاماً فأكثر 138 مواطنًا، وفي الفئة من 15 إلى 19 عامًا 19 مواطنًا.