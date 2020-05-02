حملة «خليك فـي البيت .. من أجل عمان بيتك هو الأمان» تواصل فعالياتها التوعوية فـي نزوى

نزوى ـ سالم بن عبدالله السالمي:

تتواصل بولاية نـزوى المسابقات المتنوعة بعنوان:(خيلك في البيت .. من أجل عمان بيتك هو الأمان) والذي أطلقه فريق المدة التابع لنادي نـزوى ضمن حملة التوعوية التوعوية لدى الشباب والمجتمع بالولاية والتي تأتي في إطار دور وواجب الشباب العماني في الإبتكار بالتنوع التوعوي والتثقيفي لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وذلك خلال شهر رمضان المبارك ودعما الجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة بكافة قطاعاتها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) واستغلال لأوقات الشباب بما فيه النفع والصلاح خلال فترة تواجدهم في المنازل، حيث اشتملت الحملة على اربع مسابقات أساسية ومقسمة على عدة اسابيع حيث تتضمن المسابقة الأولى (مسابقة الترتيل والتجويد) تستمر لمدة اسبوع واحد فقط، والمسابقة الثانية الفيلم القصير التوعوي لمدة اسبوعين، والمسابقة الثالثة مسابقة المدة للإنشاد تقام لمدة اسبوع واحد فقط، اما المسابقة الرابعة فهي مسابقة المدة للالقاء والخطابة وتقام أيضاً لمدة اسبوع واحد.

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