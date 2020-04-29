بداية سطر: التباعد الجسدي.. وقاية وسلامة

في المحليات 29 أبريل,2020 نسخة للطباعة

د.خلفان بن محمد المبسلي*

صُنّفت جائحة كورونا بأنها الأشدُّ فتكاً بالبشرية، حيث بلغت الوفيات أعداداً مهولة بين دول العالم لتصل الى أكثر من سبعة في المائة، بواقع مائتي ألف من الوفيات، كما تضاعفت أعداد المصابين قرابة ثلاثة ملايين إصابة حول العالم، ومع دخول شهر رمضان المبارك ما زالت عدد من الأنشطة التجارية مغلقة لأسباب منع تفشي الجائحة بأكثر ضراوة عما عليه الوضع، ولذات السبب فقد كثير من العاملين بالقطاعات الخاصة وظائفهم حول العالم، كما تمكنت هذه الجائحة العالمية من إيقاف أضخم المشاريع الاقتصادية وأجبرت حاملات النفط العملاقة أن تربض في الموانئ والشواطئ مما أدّى إلى تعثر الاقتصاد العالمي فهوى في الحظيظ يلملم شتاته المبعثر، فأقصى عاملين في سلكه لعدم وجود مشترين ولا منتفعين من النفط المتكدس الذي هوى بأسعاره العالمية تحت القاع وغير ذلك من التحديات التي طالتها البشرية جراء جائحة كورونا.

فبعد قرابة ستين يوماً من هذه الجائحة ونحن نظهر استعداداً على التكيف والتأقلم مع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وبقدر ما تبرمنا من الوضع الفجائي والمشروط بالمقاطعة، إلا أنّ تلك الأيام الخوالي أدت إلى ظهور مكتسبات معرفية جديدة جعلتنا نتأقلم مع مسببات هذه الجائحة ونسيطر عليها سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع وليس أصعب من ذلك مع حلول شهر رمضان الفضيل إقصاء كثير من العادات والتقاليد التي لا نستغني عنها في هذا الشهر الفضيل، إلا أننا فضلنا التباعد الجسدي ابتغاء للتقارب الذي سيحصل بيننا عما قريب حيث طبقنا توصيات اللجنة العليا بحذافيرها، فعوضنا التقارب الجسدي بالتقارب الهاتفي فيما بيننا كما عمدت بعض الأسر إلى وضع شاشات كبيرة في منازلها واستغلت التقنية والاتصالات أيما استغلال ونشرت الوعي لأفراد أسرتها فاقتربت بواسطة التواصل التكنولوجي عبر برامج المشاهدة مع أفراد المجتمع الذين ينتمون إليها فتمكنت من الجلوس بمحاذاتهم افتراضياً واستفادت من الدروس التكنولوجية فوضعت حدّاً وفاصلاً بينها وبين انتشار الوباء في المجتمع.

إنّ التضحيات الجسام التي يؤديها أفراد المجتمع ليست بالأمر الهيّن ضاربة بعرض الحائط بعادات وتقاليد لا تُمسّ منذ دهور حين جبلت عليها منذ نعومة أضفارها بيد أنها تمكنت من إقصائها في هذه الفترة العسيرة لكسب أهداف أكبر سموّاً بيد أن ذلك سيكون انعكاس على مجريات الحياة في مواضع أخرى ستحدد لنا ماهية الصبر وتحمّل الأذى والتعاون ناهيك عن التضحيات التي تُدار بأنامل عمانية تغرس وتحصد في آنٍ مع حدوث أي أزمة مهما بلغ مقياس حجمها يهبّ لها العمانيون فرادى وجماعات بأساليب وطرائق اعتادوا عليها.

إننا في هذا الشهر الفضيل نفتقد إلى كثير من المألوف والمعتاد فيما بيننا فترك الصلوات المفروضة في المساجد خير شاهد على عمق تفشي الوباء فمن ضحّى بصلواته المفروضة جماعة فهيّن أن يوقف المناشط والتقاليد المجتمعية حتى تنقشع الغمة وتنفرج الأزمة، وتعود الحياة بشكلها الطبيعي وهي دروس وعبر يستفاد منها لعادي الأيام والأزمان القادمات.

على كلّ من المعلوم أنّ دوام الحال من المحال ولا بدّ أن تنجلي الغمة وتنحسر الأزمة فيعود الضوء الخافت إلى مجراه الطبيعي تدريجياً كل ذلك يتطلب عزماً وثباتاً وإرادة من الجميع لاحتواء تداعيات الجائحة، كما أن الأنشطة التجارية ستفتح تدريجياً بحسب الاحتياج لتعود المياه الى مجاريها ومعالجة الأضرار التي لحقت ببعض القطاعات والمؤسسات جراء الجائحة بحسب رؤية اللجنة العليا.

نختم النصّ بأنّ الصوم لن يضيره شيء أو يغير في قبوله بهذا الشكل المتباعد جسديا فيما بين المساجد وأفراد الأسرة فلنشعر أنفسنا أننا أكثر قرباً من الله تعالى في صلواتنا مع أفراد الأسرة الصغيرة وخلواتنا في قراءة القرآن وفعل الخيرات والإحسان الى المحتاجين خصوصاً في هذه الأيام المباركة، فالإحساس بالتقارب المجتمعي في القلوب في أداء الشعائر كالصلوات والصوم أمر واجب، فلن يدوم حال هذه القطيعة إن تحلينا بالصبر وعزمنا على وقف زحف الجائحة ولنتأكد أنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وفي ذلك فليتفكر أولي البصائر الألباب.

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