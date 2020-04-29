المواطنون يشيدون بقررات اللجنة العليا المتعلقة بالسماح بممارسة بعض الاعمال التجارية وفق ضوابط واحترازات

في المحليات 29 أبريل,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ (الخليج 365) ولايات ـ العمانية: اشاد عددا كبير من المواطنين بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية والتي صدرت امس الاول ( الثلاثاء) والمتضمنة السماح بممارسة بعض الاعمال التجارية والمصرفية وفق الضوابط المحددة لها والتي تم ايقافها ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفايروس في وقت سابق.

واكدو المتحدثين لوكالة الانباء العمانية ان هذه القرارات تصب في المقام الاول في مصلحة الخليج 365 والمواطن والمقيم وهي بطبيعة الحال تأتي ضمن حرص حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد ـ اعزه الله ـ في تخفيف الاعباء على كل من يعيش على هذه الارض الطيبة.

وعبر عدد من المسؤولين وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة في ولاية السيب عن سعادتهم وابتهاجهم تجاه القرارات التي أصدرتها امس اللجنة العليا المكلفة ببحث الية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19 ) حول السماح باستئناف عمل

مجموعة من الأنشطة التجارية بالسلطنة مع تقيد كل من صاحب النشاط التجاري والزبون بالضوابط.

كما اشاد المواطنون بقرارات اللجنة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″ بفتح بعض الأنشطة التجارية

والاقتصادية مؤكدين ان اللجنة تدير الازمة بحكمة وروية وقراراتها متدرجة وجاءت في وقتها المناسب حيث حرصت مع هذا الفتح الالتزام التام بكافة الاشتراطات الصحية التي اقرتها اللجنة في اوقات سابقة.

وفي ولاية صلالة لقي القرار الذي أصدرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والمتمثل في فتح بعض الأنظمة التجارية والصناعية والسماح لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها أصداء إيجابية واسعة من قبل أصحاب هذه المهن.

كما أشاد مواطنو ولاية أدم بالقرارات التي صدرت أمس من اللجنة العليا المكلفة في بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا حيث عبروا عن ارتياحهم من اعادة فتح بعض الأنشطة التجارية.

تم بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة امس اعادة فتح بعض الأنشطة التجارية وفق الاشتراطات الصحية التي حددتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

كما اشاد المواطنين والمقيمين في ولاية سمائل بقرارات اللجنة العليا بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية التي تلامس إحتياجاتهم الضرورية في هذا الخليج 365 الغالي فقد تهافت قائدي المركبات لشراء قطع غيارات مركباتهم وآخرون لتغيير زيوت مركباتهم وإصلاح

الأعطال الكهربائية بهابعد اصدار القرارات.