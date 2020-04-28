(من أجل عمان بيتك هو الأمان) حملة توعوية بنزوى للتصدي لكورونا (كوفيد ـ 19)

نزوى ـ سالم بن عبدالله السالمي:

أطلق فريق المدة التابع لنادي نـزوى حملة توعوية بعنوان:(من أجل عمان بيتك هو الامان) وذلك في إطار دور وواجب الشباب العماني في الإبتكار بالتنوع التوعوي والتثقيفي لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وذلك تزامناً مع إطلالة شهر رمضان المبارك ودعماً للجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة بكافة قطاعاتها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد واستغلالاً لأوقات الشباب بما فيه النفع والصلاح خلال فترة تواجدهم في المنازل.

وقد اشتملت الحملة على أربع مسابقات أساسية ومقسّمة على عدة أسابيع، حيث تتضمن المسابقة الأولى (مسابقة الترتيل والتجويد) وتستمر لمدة أسبوع واحد فقط، والمسابقة الثانية الفيلم القصير التوعوي لمدة أسبوعين، والمسابقة الثالثة مسابقة المدة للإنشاد وتقام لمدة أسبوع واحد فقط، والمسابقة الرابعة مسابقة المدة للإلقاء والخطابة وتقام أيضاً لمدة أسبوع واحد.

وقد تم فتح المشاركة لجميع أبناء الولاية من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر وذلك بهدف إيجاد قاعدة ناشئة يعتمد عليها في المستقبل، حيث أصبح بإمكانهم الاطلاع على تفاصيل كل مسابقة عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للفريق، كما اطلع الفريق مسابقته الرمضانية (س/ج) والتي يهدف من خلالها لإيجاد تفاعل وحراك ثقافي منزلي خلال هذه الأيام المباركة وكذلك تماشياً مع قرارات اللجنة الوطنية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وسوف يقوم الفريق وعبر صفحته في الانستجرام ( almaddah_team ) ورقم الواتساب للفريق سؤال يومي للجمهور يستقبل فيه الإجابات لمدة ٢٤ ساعه فقط لكل سؤال، وتستمر المسابقة من أول أيام شهر رمضان وإلى آخر أيام الشهر الفضيل على أن يتم إعلان فائزين اثنين لكل يوم يمكن المشاركة الآن عن طريق الضغط على الرابط.