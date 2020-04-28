(الخليج 365) تستطلع آراء عدد من المواطنين خلال فترة الحجر المنزلي بين النظام الصحي وزيادة الوزن

استطلاع ـ حفصة بنت محمد الجهورية:

ـ النظام الغذائي الصحي ضرورة في الحجر المنزلي

ـ قراراتك الشخصية حول نظامك المعيشي السبب في صحتك

ـ التغير الإيجابي يمكن أن توجده خلال فترة فيروس كورونا

استطلاع ـ حفصة بنت محمد الجهورية:

في فترة هذه الجائحة كان لزاماً أن يطبق نظام الحجر المنزلي وذلك ليتم السيطرة على الفيروس وتقليل إمكانية إنتشاره بشكل كبير، وقد كان تجاوب المواطنين والمقيمين تجاوباً إيجابياً بعد أن انتشر الوعي وعمت ثقافة الوقاية من هذا الفيروس الذي ينتشر بشكل سريع جداً، وقد سارت العديد من الشعارات والتي أهمها (خليك بالبيت) ليكون عنوان كل مواطن يسعى إلى حفظ أمن وسلامة هذا الخليج 365.

ولـكن مع تطبيق الحجر المنزلي كان هناك تخوف واضح من قبل العديد من الناس حول زيادة الوزن وضياع النظام الغذائي المتزن بين كثرة الفراغ وقلة الأنشطة، وقد شاهدنا العديد من الصور والرسائل التي تم تناقلها عن طريق (الواتس أب) ومواقع التواصل الإجتماعي والتي تتحدث عن الوزن قبل وبعد الحجر المنزلي.

لذلك قامت (الخليج 365) باإجراء لقاءات مع بعض الأشخاص من جهات مختلفة لنسلط الضوء على هذه المسألة.

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* استغلال فترة الحجر المنزلي وفي حديثنا مع نوف بنت اسماعيل البلوشية ـ أخصائية تغذية حول زيادة الوزن وعلاقته بالحجر المنزلي قالت: مما لاشك فيه أن البقاء في المنزل في فترة الحجر الصحي ينشغل الناس بإعداد الوجبات المتنوعة وذلك للتخلص من الملل لعدم قدرتهم على الخروج خارج المنزل، ولكن بإمكان الأشخاص بعزيمتهم وإرادتهم استغلال فترة الحجر المنزلي لإنقاص الوزن من خلال اتباع أنظمة غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية المنزلية، وبالطبع هناك العديد من الاستشارات التي تردنا بخصوص ذلك وبالأخص الأشخاص الرياضيين بسبب إغلاق الصالات الرياضية في الفترة الحالية، وكذلك الأشخاص الذين يتبعون حمية غدائية معينة.

وأضافت البلوشية: هنالك بعض الدراسات التي تشير الى زيادة الوزن عند النساء أكثر من الرجال ولكن بحسب رأئي الشخصي ذلك يعتمد على الشخص نفسه من حيث الحِمية التي يتبعها وممارسته للرياضة المنزلية واتباع العادات الغذائية الصحية سواء كانت امرأة أو رجل، ومن أجل البقاء بصحة جيدة وتجنب زيادة الوزن هنالك مفاتيح عدة لتحقيق التوزان الصحي في فترة الحجر المنزلي، ومن أبرزها: تناول الطعام الصحي الذي يتضمن وجبات الفطور والغداء والعشاء، بالإضافة إلى وجبتين صغيرتين ويجب التركيز على الأطعمة الصحية والإكثار من الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات ومنخفضة السعرات الحرارية، وكذلك تناول الأطباق بكميات معتدلة، وذلك باستخدام أطباق صغيرة الحجم، كما أن قلة النوم والسهر حتى ساعات الصباح الأولى بشكل مستمر يؤدي الى انخفاض معدلات الأيض وتراكم الدهون في منطقة الخصر مما يسبب زيادة في الوزن، وكذلك ممارسة الرياضة المنزلية واستخدام الأدوات الرياضية إن وجدت، بمعدل لا يقل عن نصف ساعة يومياً لها دور مهم في المحافظة على الوزن المثالي.

* التعلم عن بُعد أما بدر بن محمد السّهي من فريق نادي عمان للمغامرات فقال عن البرنامج الرياضي الذي تطوع الفريق لتنفيذه من المنزل للعديد من المتابعين لحسابهم: تزامناً مع منتجنا الإعلامي القادم لشعار _*خليك في البيت*_ ، وبناء على تطلعاتنا في مواكبة تطبيق الطفرة التقنية والتعلم عن بُعد، توجهنا نحو تسجيل برامج رياضية مختلفة ابتداء من برنامج (شكّل جسمك)، يتلوها برامج تدريبية في البهلوان، ومهارات في كيفية التعايش مع الطبيعة خارج التسهيلات المدنية، ونحن بذلك نسعى لرفع مستوى الثقافة الصحية الرياضية وذلك بوضع خيارات متاحة لكل فرد في رسم برنامج يتناسب مع جدوله اليومي ومن أجل تنوع المهارات للتجديد، وقد وجدنا تفاعلاً وتجاوباً غير متوقع من مشاركين على مستوى الخليج، وهذا دليل على حاجة المجتمع لهذا النوع من النشاطات ونحن نبحث جاهدين في إيجاد برامج مختلفة ومتنوعة تتناسب مع مختلف الأعمار والأجناس، حيث سنعلن عنها في حسابنا على الانستجرام:(OmanAdventuresClub).

* الحجر المنزلي ليس شماعة وقالت أماني بنت خليفة السعيدية عن الحجر المنزلي وعلاقته بالوزن: لم يؤثر الحجر المنزلي علينا إطلاقاً، فالبرنامج الغذائي المطبّق بالمنزل لم يتغير كما هو في الايام العادية، وحرصاً منا على أن لا نتأثر بالحجر الصحي وقلة الحركة، قد خصصنا أنا وأسرتي وقتاً للرياضة يومياً ونتنافس على أنواعها بحماس، المختلف الآن بالنسبة إلينا هو مدة البقاء في المنزل أصبحت أكثر ونقوم مع بعضنا بتتفيذ أنشطة مختلفة بدون أي تخطيط مسبق، ويعتمد زيادة الوزن على إرادة الفرد نفسه وثقافته، فالحجر المنزلي ليس سبباً أو شماعة أخطاء نرميها عليه بسبب قرار اتخذه الفرد في حق صحته وجسده، القرار بين أيدينا، وممارسة الرياضة من أهم الأمور التي تساعد للحفاظ على صحتنا ووزننا، مؤكدة بقولها: أنه بالنسبة لي أمارس رياضة المشي يومياً لمدة ساعة في المنزل على جهاز رياضي، وبقية أسرتي تقوم برياضة (الايروبيكس واليوغا)، وأشارك معهم بعض الأحيان، وبتنظيم الجدول اليومي للأسرة فمن المهم النهوض في الصباح الباكر وتناول الوجبات الأساسية بموعدها بانتظام بدون إفراط، وممارسة أنشطة مشتركة ومفردة حتى لانتعرض للضجر ونتوجه للطعام بدون عذر، وفي الحقيقة نشاهد بعض قنوات (اليوتيوب) التي تعرض حصصاً لتمارين (اليوغا والأيروبيكس) والتي تحدد فيها زمناً لكل تمرين ومقدار ما سيتم فقده من سعرات حرارية لتنفيذ تلك التمارين، ونحن حريصين لتوجيه أطفالنا على تنظيم الجدول الزمني للنوم وتناول الوجبات الأساسية بوقتها، وكذلك تثقيفهم من ناحية التقيد بالعادات الصحية والنظافة مهما كانت الظروف.

* الإهتمام بالغذاء الصحي من جانبه قال خليل بن عبدالله التميمي عن الحجر المنزلي: تواجدي في الحجر المنزلي كان فرصة لي في استغلال وقتي لممارسة الرياضة، والتي بدأتها قبل جائحة كورونا، ولكن زاد العمل على الرياضة بواقع مرتين في اليوم بسبب الوقت الكبير الذي أقضيه في المنزل، ومن وجهة نظري أن تواجدك في البيت بلا حركة وبلا ممارسة لأي عمل سيكون ذلك سبباً رئيسياً في زيادة الوزن بشكل تصاعدي، لأن الجلوس في البيت بلا حركة مع تناول الوجبات الثلاث وغيرها هو سبب في ارتفاع وزن الشخص، كما أن النظام الغذائي والمحافظة على التغذية الصحيحة من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها أثناء تواجدك في الحجر المنزلي، لأنه عامل مهم في زيادة الوزن وخاصة في حالة كان الغذاء غير صحي، وشخصياً منذ فترة وأنا أهتم بالغذاء الصحي ليس لأن فيروس كورونا أجبرنا على الجلوس في البيوت، ولكن وجدت في الاهتمام بالغذاء الصحي منفعة للجسم من كافة النواحي.

وقال التميمي: بعض الأحيان استعين بوسائل التواصل الاجتماعي في التعرف على التدريبات الرياضية والتي تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن، ولكن لا أشارك وإنما فقط متابع لعدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل الأوضاع الحالية بسبب كورونا المستجد يوجد لدينا نظام في البيت بتحديد ساعات لكل عمل، وعدم الإفراط في استغلال كافة الأمور مرة واحدة بدون متابعة أو رقابة، وأنا أقصد الأدوات الإلكترونية المتمثلة في (الحواسيب اللوحية) مع الأطفال، وذلك بتحديد وقت لممارسة ذلك وألا يكون مقتصراً على الألعاب فقط وإنما يكون هناك اهتمام بالجانب التعليمي، كما طالبت الأطفال بضرورة تنظيم الوقت بين الصلاة وقراءة القرآن والقراءة الإثرائية ومشاهدة التلفاز والجلوس مع العائلة، وهذا الوضع أطبقه على نفسي أيضاً.

* غياب الروتين اليومي وقال هلال بن ناصر الهطالي: قد تكون أجواء الحجر الصحي في المنزل ساعدت على قلة ممارسة الرياضة وذلك بسبب غياب الروتين اليومي، ففي السابق كان هناك تنوع، نوم بالليل، ثم عمل في الصباح الباكر أو ممارسة رياضة معينة بالنسبة للعاملين أو الموظفين أو غيرهم ممن يهتمون ويدركون أهمية الرياضة، ثم بعد ذلك قسط من القيلولة في الظهيرة مع وجبة غداء قبل ذلك وأوقات العصر، والليل يقضيها البعض في ممارسة الرياضة بفروعها الكبيرة كالمشي ولعب كرة القدم أو غيرها من الرياضات أو مشاهدة التليفزيون أو الزيارات، أما في الوقت الحالي والذي لزم علينا البقاء في المنزل من أجل سلامتنا قد تكون غابت هذه المظاهر عن الناس لكن بالنسبة للناس الذين يدركون خطورة هذا الوضع يهتمون بالرياضة وحتى إن كانت داخل البيت بكل نشاط وهمة وانصياع تام لهذا الإجراء الصحي،وقد يُعد الحجر المنزلي مسؤولاً عن زيادة الوزن ولكن القاعدة الرئيسية تكمن في المسؤولية الذاتية للأشخاص وذلك من خلال الاهتمام في عمل بعض البرامج لا يُحبذ أن ننتهج أسلوباً واحداً، النوم والأكل ومشاهدة التليفزيون والسهر لأن هذا غير صحي من وجهة نظري وإنما ننوع وندرك أهمية الوقت، حيث ننام بتوقيت معين ونصحو بتوقيت معين ونأكل بمقدار معين وكافٍ ونحافظ على صحة أجسامنا بتناول وجبات مفيدة وغنية ومقوية للجسم ونمارس رياضات معينة داخل المنزل كالمشي أو استخدام بعض الآلات التي تساعد على ممارسة الرياضة، وأيضاً قراءة الكتب ومشاهدة التلفاز وهذا طبعاً ينطبق وفق جدول تضعه بنفسك يشمل كل الذي ذكرته سابقاً بتوازنٍ تامٍ ومفيدٍ للجسم ولا ريب أن تقوم بعمل مسابقات في المنزل لأفراد عائلتك لكي تحببهم بالبقاء داخل المنزل وتجعلهم يدركون أهمية هذا الإجراء الصحي لسلامة المجتمع من هذه الجائحة.

وأضاف الهطالي: إن أمر التحكم في الوزن والوجبات الغذائية ليس صعباً وإنما آكل بمقدار وتنوع مفيد للجسم وتناول الوجبات في أوقاتها الصحيحة وأطبق المنظمومة الغذائية الصحية اللازمة والمفيدة للجسم والتي لا شك أنها قد تزيد من قوة المناعة في الوقاية من الأمراض وتبقي الجسم بكل قوته وحيويته وقادراً على ممارسة أنشطته اليومية، وهناك العديد من البرامج الرياضية في برامج (الإنستغرام) أو (الواتس أب) وحقيقةً لا أشارك فيها لكن في بعض الأحيان ألجأ إلى الإنترنت لأخذ معلومات عن الجانب الرياضي والصحي كمشاهدة بعض الفيديوهات لبعض الحركات أو الممارسات الرياضية التي تفيد في تخفيف الوزن أو تقويته، ومن ناحية الدور الإرشادي الذي قمت به داخل أسرتي خلال هذه الفترة والفترات السابقة العادية أن أكون مثالاً في ممارسة المشي على أقل التقدير والنوم بشكل متّزن والأكل بقدرٍ معينٍ وممارسة بعض الأنشطة المفيدة التي تملأ أوقات الفراغ في المنزل ومشاهدة البرامج الهادفة والمفيدة والتي تزيد من تنمية الثقافة الذهنية.

* الصيام حلٌّ مؤقت وقالت جوهرة بنت علي البحرية: إنّ الحجر الصحي له تأثير سلبي على وزن الجسم ولياقته إلا أنني استخدمت الصيام كحلٍّ مؤقتٍ للتقليل من وجبات الطعام وبالأخص بالنهار، ويتضمن برنامجي اليومي ساعة للنشاط البدني وهو رياضة المشي على الأقل ساعة من الزمن ومتابعة بعض البرامج في تقديم رياضة (الزومبا أو الاوربيكس) للاستفادة منها في حرق الدهون ولياقة الجسم، ودائماً أسعى إلى النصح وإرشاد عائلتي حول الوجبات الصحية وأهمية الصوم للصحة والبدن وأيضاً الابتعاد عن الحلويات والسكريات والتركيز على الفواكه والخضراوات والمكسرات لرفع مناعة الجسم ضد فيروس كورونا.

* جدولة اليوم بطريقة متوازنة وقال محمد بن سعيد القُريّ: إن أجواء الحجر الصحي في المنزل تساعد على قلة الحركة وبالنسبة لي لا أخاف من زيادة الكتلة الجسمية، فطبيعة جسمي ـ والحمد لله ـ لا تتغير كثيراً حتى لو تغير نمط الحياة لدي إلى عدم ممارسة الرياضة، وبشكل عام الحجر المنزلي مسؤول من وجهة نظري عن زيادة الوزن إذا لم يتدارك الشخص نفسه، ويجدول يومه بطريقة يوازن فيها بين ما يحتاجه الجسم من سعرات حرارية ومواد غذائية وحاجته الفعلية لحرقها من خلال ممارسته للرياضة، وحالياً وبما أن موضوع البقاء في البيت من الأمور المُلحّة والضرورية فإن البرنامج الرياضي يبدو خفيفاً، وأحياناً نعوضه بعمل البيت لنكسب مزيداً من الحركة، ولكن بشكل عام ممارسة الرياضة بالنسبة لي في الوقت الحالي أقل مما كنت معتاداً عليه، ونسأل الله أن يخرجنا من هذا الوضع في أقرب وقت، وأن نمارس حياتنا بشكل طبيعي.

* لا يطرأ تغيير مباشر أما أيوب بن خلفان الحارثي فقال: لم يؤثر الحجر المنزلي بشكل عام، والبنية الأساسية لأجسامنا لم تتغير بشكل ملحوظ بسبب النظام الغذائي المتبع والحركة الدائمة، فالحجر الصحي قد يؤثر ولكن بنسبة بسيطة فقط لأن أفراد العائلة متواجدون وبشكل دائم أو ثابت في المنزل ـ إن صح التعبير ـ لذلك لا يطرأ تغيير مباشر أو ملحوظ بسبب الحجر، كما أن مسألة الوزن يمكن السيطرة عليها من خلال المشي والتمارين الرياضية داخل المنزل، ولا أعتقد أن الحجر المنزلي له تأثير كبير في تغيير النظام الغذائي، وحقيقةً ليس لي مشاركات في مجموعات (الواتس أب) الرياضية ولكني أتبع نظام استخدام التطبيق الخاص بالصحة ومنها احتساب المسافة المقطوعة والسعرات المحروقة ونبضات القلب، وتواجد الجميع في المنزل يعزز من دورنا الإرشادي والتوجيهي من خلال الحث الدائم على غسل الأيدي بالماء والصابون وعدم المصافحة وأخذ مسافة بين الأشخاص والحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المكان، فالكل ينصح ويذكّر الآخر.