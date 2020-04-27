رحاب: خلك في البيت(4) رمضان وعي الاستنارة

أحمد المعشني

كانت مثل تلك المواقف هي المعايير التي يختبر الصائم فيها نفسه.

هل ينتصر على نفسه في كظم الغيظ وكف الأذى وإظهار تقبّل الآخرين واحترامهم؟، فالرقابة ذاتية ولكنها خارجية في نفس الوقت.

وكثيراً ما كان يقع الصائمون في مواقف مُحرِجة ويكتشفون أنهم وقعوا في الخطأ متأخرين بعد أن يكونوا قد أفرغوا انفعالاتهم بأسلوب لا يليق بالصائم، وقبيل الإفطار بساعة أو بساعتين، يرجع الصائمون إلى بيوتهم.

تعوّد الناس أن يختلقوا الأسباب من أجل الخروج.

فحالة الخروج إلى خارج البيت تعتبر في أحيانٍ كثيرة حيلة نفسية لا شعورية لتجنب البقاء في البيوت أو مواجهة الذات بما تحمل من ملفات.

أما شهر رمضان هذا العام فشأنه مختلف تماماً، فقد سبقه بقاء الناس في بيوتهم لمدة تفوق الشهر تقريباً، وصار الناس مهيأين للجلوس في البيوت، صاروا أقل ذهابا إلى الأسواق، أقل إنفاقاً، أكثر حميمية مع الآخرين، واكتسبت تلك الأسر التي تمارس أنشطة روحية جماعية حالة من السموّ الروحي.

صارت أوقات صلاة الجماعة ثابتة يلتقي فيها من يكون جاهزاً ويؤدون صلاة الفروض جماعة، وفي أوقات محددة يشتركون في قراءة ورد جمعي من القرآن الكريم، ويختمونه بالدعاء والتضرع بأن يرفع الله هذا المرض، وبأن يعيد الناس إلى ظروفهم الطبيعية وأن يُعاد فتح المساجد والمؤسسات، وأن يشفي الله المرضى الذين أصابهم الفيروس.

كذلك تخلّص كثيرٌ من الناس من صوم

(النوم) الذي اعتاد بعضهم على ممارسته بعد الإمساك ويختمونه قبيل أذان الإفطار بقليل.

وفي سياق هذه الظروف أجزم بأن الناس هنا وفي جميع أنحاء العالم يعيدون النظر في أحوالهم، ويتأملون في حياتهم من جديد بعد جفاء عاشته البشرية طويلاً بين الباطن والظاهر، فقد انغمس الناس ولقرونٍ عديدة في حالة من الرعونة الفكرية التي صرفتهم عن الجانب الروحي، وعظَّمت في نفوسهم الأنا الظاهرة، الأنا القوية المنتجة، كما لو أن حياة الدنيا هي الحقيقة المطلقة، كما لو أن ليس بعدها حياة أخرى.

لقد جاء شهر رمضان في هذه الظروف فكرّس حالة وعيٍ نوراني رائعة، أتمنى أن تستمر بعد هذه الجائحة الكونية وأن تنتشر وتتسع، تشرق خيوط الوعي النوراني من خلال التأمل الذاتي الذي تتيحه ظروف البقاء في البيوت، وسعة الوقت الذي استعاده الناس من جديد، وحالة السكينة التي تحققت للناس بعد الصدمة والدهشة التي أحدثتها البدايات الأولى وانتظار الناس للأخبار، بدأ الناس الآن يتساءلون في حالة من الهدوء والحكمة: ماذا لو طالت هذه الحالة؟ ماذا لو استمر هذا الحجر المكاني والزماني؟ هل ستنتهي الحياة؟ في ظل هذه الظروف، صار الناس يتلقون الإجابات الصادقة من أعماقهم، من منابع الحقيقة المطلقة المتصلة ببصائرهم التي رانت عليها ولفترات طويلة حجب الغفلة وحبسها لهاث الناس وراء الأشياء، يأتي شهر رمضان ليكشف روعة الوعي النوراني الذي يغني الناس عن كل شيء، ويعيد النظر في أولويات الحياة ويعيد المودة بين العاجلة والآخرة، ويمنح الفرصة للصائمين للانتقال بين مراتب حالات الوعي التي تجعل للحياة معنى وقيمة.

* رئيس مكتب النجاح للتنمية البشرية كانت رمضانات ما قبل كورونا تخرج الناس من بيوتهم في مختلف أوقات اليوم الرمضاني إلى المحلات والأسواق، وكان جهاد الصائم لنفسه يتمثل في الامتناع عن المفطرات الحسية وفي حفظ الجوارح، وفي التعامل مع الناس بالحُسنى، وعدم الانسياق وراء أية مثيرات انفعالية تستفز الصائم من قبيل ما يحدث أثناء قيادة السيارات أو جدال عارض في المحلات أو الانتظار في طوابير الخدمات.كانت مثل تلك المواقف هي المعايير التي يختبر الصائم فيها نفسه.هل ينتصر على نفسه في كظم الغيظ وكف الأذى وإظهار تقبّل الآخرين واحترامهم؟، فالرقابة ذاتية ولكنها خارجية في نفس الوقت.وكثيراً ما كان يقع الصائمون في مواقف مُحرِجة ويكتشفون أنهم وقعوا في الخطأ متأخرين بعد أن يكونوا قد أفرغوا انفعالاتهم بأسلوب لا يليق بالصائم، وقبيل الإفطار بساعة أو بساعتين، يرجع الصائمون إلى بيوتهم.تعوّد الناس أن يختلقوا الأسباب من أجل الخروج.فحالة الخروج إلى خارج البيت تعتبر في أحيانٍ كثيرة حيلة نفسية لا شعورية لتجنب البقاء في البيوت أو مواجهة الذات بما تحمل من ملفات.أما شهر رمضان هذا العام فشأنه مختلف تماماً، فقد سبقه بقاء الناس في بيوتهم لمدة تفوق الشهر تقريباً، وصار الناس مهيأين للجلوس في البيوت، صاروا أقل ذهابا إلى الأسواق، أقل إنفاقاً، أكثر حميمية مع الآخرين، واكتسبت تلك الأسر التي تمارس أنشطة روحية جماعية حالة من السموّ الروحي.صارت أوقات صلاة الجماعة ثابتة يلتقي فيها من يكون جاهزاً ويؤدون صلاة الفروض جماعة، وفي أوقات محددة يشتركون في قراءة ورد جمعي من القرآن الكريم، ويختمونه بالدعاء والتضرع بأن يرفع الله هذا المرض، وبأن يعيد الناس إلى ظروفهم الطبيعية وأن يُعاد فتح المساجد والمؤسسات، وأن يشفي الله المرضى الذين أصابهم الفيروس.كذلك تخلّص كثيرٌ من الناس من صوم(النوم) الذي اعتاد بعضهم على ممارسته بعد الإمساك ويختمونه قبيل أذان الإفطار بقليل.وفي سياق هذه الظروف أجزم بأن الناس هنا وفي جميع أنحاء العالم يعيدون النظر في أحوالهم، ويتأملون في حياتهم من جديد بعد جفاء عاشته البشرية طويلاً بين الباطن والظاهر، فقد انغمس الناس ولقرونٍ عديدة في حالة من الرعونة الفكرية التي صرفتهم عن الجانب الروحي، وعظَّمت في نفوسهم الأنا الظاهرة، الأنا القوية المنتجة، كما لو أن حياة الدنيا هي الحقيقة المطلقة، كما لو أن ليس بعدها حياة أخرى.لقد جاء شهر رمضان في هذه الظروف فكرّس حالة وعيٍ نوراني رائعة، أتمنى أن تستمر بعد هذه الجائحة الكونية وأن تنتشر وتتسع، تشرق خيوط الوعي النوراني من خلال التأمل الذاتي الذي تتيحه ظروف البقاء في البيوت، وسعة الوقت الذي استعاده الناس من جديد، وحالة السكينة التي تحققت للناس بعد الصدمة والدهشة التي أحدثتها البدايات الأولى وانتظار الناس للأخبار، بدأ الناس الآن يتساءلون في حالة من الهدوء والحكمة: ماذا لو طالت هذه الحالة؟ ماذا لو استمر هذا الحجر المكاني والزماني؟ هل ستنتهي الحياة؟ في ظل هذه الظروف، صار الناس يتلقون الإجابات الصادقة من أعماقهم، من منابع الحقيقة المطلقة المتصلة ببصائرهم التي رانت عليها ولفترات طويلة حجب الغفلة وحبسها لهاث الناس وراء الأشياء، يأتي شهر رمضان ليكشف روعة الوعي النوراني الذي يغني الناس عن كل شيء، ويعيد النظر في أولويات الحياة ويعيد المودة بين العاجلة والآخرة، ويمنح الفرصة للصائمين للانتقال بين مراتب حالات الوعي التي تجعل للحياة معنى وقيمة.* رئيس مكتب النجاح للتنمية البشرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحاب: خلك في البيت(4) رمضان وعي الاستنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.