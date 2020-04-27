مجلس جامعة السلطان قابوس يطلع على الخطة المستقبلية للبرامج الأكاديمية للدراسات العليا بالجامعة

خلال اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي افتراضيا

عقد مجلس جامعة السلطان قابوس افتراضياً صباح أمس اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي (2019 ـ 2020).ترأست الاجتماع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة مجلس الجامعة، وبحضور أصحاب السعادة وأعضاء المجلس.

بدأ المجلس اجتماعه بالاطلاع على سير خطة التعلم الإلكتروني الطارئة التي تنفذها الجامعة بالتزامن مع تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، واطلع المجلس كذلك على الخطة المستقبلية للبرامج الأكاديمية للدراسات العليا بالجامعة التي تتوافق مع سياسات الجامعة وخطتها الاستراتيجية والتنفيذية للخمس السنوات القادمة (2021 ـ 2025).كما تداول المجلس حصول جامعة السلطان قابوس على مراتب تصنيف متقدمة في (5) من برامجها، وذلك حسب تصنيف الجامعات العالمية (كيو إس/ QS) لعام 2020م، حيث جاءت المراتب في التخصصات كالآتي: حصلت الجامعة على المرتبة (201 ـ 250) في مجال الغابات والزراعة على مستوى العالم، وفي مجال الهندسة الكيميائية حصلت على المرتبة (301 ـ 350)، أما في مجال الطب فحصلت على المرتبة (451 ـ 500)، فيما حصلت على المرتبة (551 ـ 600) في مجال نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي.

وقد هنأ المجلس إدارة الجامعة على هذا الإنجاز، وأشاد بالجهود المخلصة للارتقاء بالمستوى التعليمي بالجامعة، راجياً للجامعة مزيداً من التقدم والازدهار.

وتمت الموافقة على تمديد فترات بعض عمداء الكليات ممن قرب موعد انتهاء فترات شغلهم لمنصبهم حرصاً على سير العملية الأكاديمية، لاسيما بعد أن تم تعديل التقويم الأكاديمي للعام الأكاديمي الحالي (2019 ـ 2020).من ناحية أخرى اعتمد المجلس قوائم الطلبة خريجي منتصف العام (خريف 2019م) في درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، راجياً لهم التوفيق في سوق العمل.