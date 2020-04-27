والي السيب يترأس اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية

السيب ـ العمانية: عقد صباح أمس اجتماع للجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ ابراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية وبحضور مدير دائرة التنمية الاجتماعية بالسيب ورؤساء الجمعيات والفرق الاهلية التطوعية بالولاية.

في بداية الاجتماع قدم سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب رئيس المبادرة الخيرية (السيب..مستعدة)، تقريراً عمّا قدمته المبادرة حيث قال: إنّ المبادرة ومنذ بداية جائحة (فيروس كورونا) للمتوقفة أعمالهم من جراء هذه الجائحة من المواطنين والوافدين بالولاية وشمل التوزيع عدد (823) أسرة عمانية، وقد وُزّع عليها عدد (1200) سلة غذائية بقيمة 16 ألف ريال عماني بالإضافة الى 14 ألف ريال عماني.

بعد ذلك قدم سعادة قاسم بن مرهون العامري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب رئيس مبادرة (السيب الخيرية) تقريراً عمّا قدمته تلك المبادرة، حيث ذكر أنه تم تقديم (1871) سلة غذائية للمتوقفة أعمالهم من المواطنين والوافدين من خلال فريق عمل مكون من 75 متطوعاً، بالإضافة الى توزيع (300) وجبة غذائية يومية على تلك الفئتين.

من ناحيتها قالت رحيمة بنت حبيب المسافر رئيسة مجلس ادارة جمعية الرحمة للأمومة والطفولة: إنّ الجمعية قامت بتوزيع 50 ألف ريال عماني، ضمن مبادرة (لا..

تحاتي) بالإضافة الى 3320 سلة غذائية، للأسر المتأثرة من الجائحة في ولايتي السيب ومطرح.

وأضافت المسافر: إنّ الجمعية أطلقت مبادرة خيرية لطلبة كليات التعليم العالي بالسلطنة شملت توزيع (500) جهاز حاسب آلي، (لابتوب) على الطلبة والطالبات، كما أن الجمعية تقدم يومياً 2000 وجبة إفطار للوافدين داخل منازلهم، بالإضافة الى تقديم مئات القفازات الواقية لتسعة مراكز صحية بالسيب.

وقال يحيى بن مبارك العامري عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب من مبادرة (السيب..مستعدة): إنّ المبادرة توزع 600 وجبة افطار صائم يومياً على الوافدين المتأثرين من تلك الجائحة، وذلك بالتعاون مع المطعم الفرنسي بالولاية.