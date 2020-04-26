مخالفا لقرار اللجنة العليا بلدية صحار تداهم منزلا سكنيا يستخدم لبيع التبغ ومشتقاته

صحار ـ (الخليج 365):

داهمت بلدية صحار بالتنسيق مع الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية منزلاً سكنياً به عمالة وافدة تقوم ببيع التبغ ومشتقاته ومنزلاً سكنياً به عمالة وافدة تقوم بتخزين مواد البناء مخالفين بذلك قرارات اللجنة العليا الموكل لها متابعة تطورات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتواصل البلدية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا وبشكل يومي من خلال الرقابة والتفتيش على المحلات والمراكز التجارية والمناطق الصناعية الخفيفة، وخلال الفترة من 20 مارس الماضي وحتى 22 أبريل من هذا الشهر قامت بإصدار عدد (45) مخالفة مهنية وإغلاق أكثر من (33) منشأة تجارية وصناعية، والقيام بعدد (150) زيارة تفتيشية لأنشطة صحية نتج عنها أكثر من (32) إنذار وعدد (38) مخالفة وإغلاق عدد (3) منشآت صحية، وفي مجال الأسواق تم إصدار عدد (6) مخالفات وعدد (21) إنذاراً عن مخالفة.

وفي جانب آخر تواصل البلدية حملتها الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والأوامر المحلية بشأن الصحة العامة على المحلات والمراكز التجارية في جميع أرجاء الولاية، حيث أتلفت البلدية موخراً (28) كيلو جراماً من المواد الغذائية، وسجلت عدد من المخالفات والإنذارات.

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