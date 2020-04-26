المفتي العام للسلطنة يوجه رسالة للإنسانية: آن للعالم الرجوع إلى الله

وجه سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أمس الأول السبت عبر برنامج سؤال أهل الذكر الذي يبثه تلفزيون سلطنة عمان رسالة إلى العالم قال فيها : ونحن ننتهز هذه الفرصة نوجه رسالة إلى العالم ،لأن العالم بَعُد عن الله ظانا أنه قد أمسك بناصية العالم وقد أخذت الأرض زخرفها وازينت، وهم ظنوا أنهم قادرون عليها وذلك بما أوتي الإنسان من قوة و تمكين الطبيعة وتسخيرها لخدمته ومما أعطي من قدره على الوصول الى أسبار الفضاء والى أماكن بعيدة فغر ذلك البشر ، وأراد الله أن يعرف البشر بقدرهم فالإنسان خُلق ضعيفا يغلبه ويزعجه أي شيء، ومن أمثلة ذلك ما نراه في وقتنا الحالي فهذا الفيروس الذي ابتلاهم الله به لا يرى بالعين المجردة ومع ذلك استطاع أن يهزم الأمم المتغطرسة المتجبرة التي ترى أنها تملك كل شيء بيدها، تُصرف العالم وتوجهه كما يملي عليها هواها دون الخوف من الله فماذا كانت النتيجه؟؟؟
هزمها هذا الجندي الصغير،
والله بيده هذه الكائنات والعالم بأسره يصرفه كيفما يشاء ، وإذا كان بسبب هذه الميكروبات الدقيقة أصبح الإنسان محتارا وعاجزا عن إيجاد حل لها فكيف بالأمور الكبيرة!!
فهو على خطر ولكنه لا يشعر .
فكيف به إذا أتى أمر الله ودكت الأرض ببعضها دكا دكا، كيف يواجه حينها هذا المصاب الجلل
فعليه استشعار وتذكر الله وقوته في كل وقت وحين.
ودعا سماحة الشيخ في برنامج أهل الذكر قائلا: :وعلى الناس الرجوع إلى دين الله واللجوء إليه وإلى قدرته ولطفه كلما شعروا وأحسوا بذلك
وقال سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة :على هؤلاء الناس معرفة الدين القويم الذي يصلهم بالله ، و مراجعة أنفسهم والمناهج التي تربطهم بالله وأن ينظروا كيف تكون العاقبة.
كما أن عليهم النظر إلى قيم الإنسان التي تأمر أن يراعى الإنسان أيا كان جنسه ولونه.
ووجه سماحة الشيخ رسالة للمتغطرسين قائلا : وعلى المتغطرسين الظالمين فعليهم رفع الظلم عن الناس فهناك عدوان عالمي على المسلمين وأن يدركوا أن الله محيط بهم وحسيبهم وليس بغافل عنهم
كما نبه سماحته الذين يهدمون بيوت الله بقوله أن من كان يهدم بيوت الله لجأ الآن إليه وإلى المساجد يطلب العون من المسلم أن يدعوا الله في هذه الأماكن المقدسة بأن يرفع الله الضر ويكشفه وها نحن نرى اليوم كيف أن الشدة تُلْجئهم إلى الله فعندما ضاقت عليهم الأرض واشتد الكرب تذكروا أن هناك ربا يدبر كل أمر وشأن في هذا الكون.
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