(الصحة) توقّع اتفاقية تمويل شراء أجهزة تنفس للمرضى ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي

في المحليات 26 أبريل,2020 نسخة للطباعة

بمبلغ 50 ألف ريال عماني وبتمويل من (أوميفكو)

مسقط ـ الخليج 365:

وقعت وزارة الصحة مؤخراً اتفاقية تمويل شراء أجهزة تنفس لمرضى ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي بمبلغ 50 ألف ريال عماني، بتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو).وقع الاتفاقية عن وزارة الصحة الدكتور كاظم بن جعفر بن سليمان مدير عام الرعاية الطبية التخصصية، وعن الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) خالد بن محمد آل فنه العريمي مدير الشؤون الخارجية بالشركة.

وأكد الدكتور كاظم بن جعفر بن سليمان مدير عام الرعاية الطبية التخصصية على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الصالح العام، مشيدًا بالمبادرة التي قدمتها الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) بتمويل شراء أجهزة تنفس منزلية لمرضى ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي على مدى عامين.

من جانبه أكد خالد بن محمد آل فنة العريمي مدير الشؤون الخارجية بالشركة العمانية الهندية للسماد حرص الشركة على تفعيل الشراكة والتعاون بينها وبين مختلف المؤسسات الحكومية بما يخدم أوجه التنمية في البلاد، بما فيها الجانب الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في السلطنة.

وأضاف العريمي: إنّ الاتفاقية ستساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية والتخفيف على المرضى من ناحية عملية وتوفير رعاية صحية أكثر لهم، بالاضافة إنّ الشركة قامت كذلك بالتبرع بمبلغ 300 ألف ريال لصندوق مكافحة وباء كورونا.

وأوضح الدكتور محمد بن ابراهيم الفارسي استشاري اول بالمديرية والفاضلة خالصة السيابية رئيسة قسم الرعاية التنفسية بالمديرية، مؤسسي هذه المبادرة على انه بلغ عدد المرضى المستفيدين من هذه المبادرة العام الماضي 53 مريضاً موزعين على كافة مستشفيات السلطنة، حيث انه تم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور محمد الفارسي وممثلين من المديرية العامة للشؤون الهندسية والمالية لعملية الاختيار السليم والمناسب للأجهزة.

ومن اهم النتائج الايجابية لهذه المبادرة هي بقاء هؤلاء المرضى بالبيوت بدل المكوث الطويل بالمستشفيات وحجز أسرّة العناية المركزة أو الفائقة بالإضافة إلى التخوف من وجود عدوى المستشفيات في بعض الاحيان قد يتعرض لها هؤلاء المرضى.

وسوف يشكل توفير أجهزة تنفس منزلية لمرضى ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي إضافة حقيقية للخدمات الصحية التي يقدمها قسم الرعاية التنفسية بدائرة الخدمات الداعمة بالمديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة.

الجدير بالذكر أنّ توقيع الاتفاقية جاء من منطلق الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الصالح العام للمجتمع الذي تتبناه الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) وذلك للارتقاء بالخدمات المجتمعية والمشروعات التنموية ذات النفع العام والهادفة لتنمية المواطن العماني في السلطنة.