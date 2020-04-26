بوح الخزامى: حكومتنا الرشيدة .. فكر متوقد في إدارة الأزمات

سميحة الحوسنية *

مَرَّ العالم خلال التاريخ البشري بكوارث وجوائح جمّة أثّرت على أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية انهارت خلالها حضارات وأمم وأزمات حصدت أرواحاً بشرية.

وبالرغم من التقدم العلمي والنقلات التكنولوجية والظفرة والتسابق الذي يشهده العالم في الاختراعات العلمية إلا أنّه اليوم يقف على أبواب حيرته وعجزه عن إيقاف هذا النزيف البشري والاقتصادي الذي أحدثه هذا الكائن الصغير بأنامله التي تتجاوز الحدود وتشق الطرقات حتى أصبحت الحياة مدائن أشباح خالية من البشر في مشهد لم يسبق له مثيل بهذه التفاصيل.

نعم في تاريخ السلطنة عانت بلادنا من عدة أوبئة كمرض الجدري .. وغيره وتم خلال تلك الحقبة عزل المرضى في أماكن بعيدة عن السكان وقد طبعت تقاسيم المرض على الوجوه والأجساد ولكن لم نسمع بوجود جائجة بهذه السيناريوهات من قبل كبار السن حتى من باب السرد والحكاوي.

أسابيع عجاف تحمل في طياتها أخباراً يومية وتفاصيل مفجعة لهذه الجائحة التي حصدت أرواح الملايين من البشر وبثت الذعر وكشفت الستار عن وهن الدول العظمى التي بدأت تنهار وتفقد ثرواتها وينهار إقتصادها غير قادرة على إيقاف هذا الزحف المخيف لهذا الوباء الذي أصبح حديث الساعة، فتشاطر العالم نفس الهم فكان المرام الأول الشاغل الوحيد أن يتم وقف هذا النزيف الذي أصاب جسد العالم لتعود الحياة لوضعها الطبيعي.

وفي ظل الجائحة العالمية كان إهتمام حكومتنا الرشيدة شيئاً يدعو للفخر والإعتزاز والتي ترجمت حقيقة إهتمام الحكومة بالانسان العماني وحرصها على توفير الصحة والسلامة في المجتمع وجاءت توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ هذا الرجل الفذ الحكيم بتشكيل اللجنة العليا للحد من إنتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والتي هي في حالة انعقاد مستمر لتكتمل منظومة التعاون وليسخّر الجميع طاقاته المختلفة وقدراته من أجل الخليج 365 فأثبتت جدارتها من خلال عملية التعاطي مع الكثير من الأمور الإقتصادية والإجتماعية واللوجستيات، فكان التعامل مع هذه الجائحة بكل مهنية وظهرت في تلك الأزمة الكثير من المبادرات الحكومية من خلال منصات الكترونية كالبيع والشراء والعمل والتعليم عن بعد أساليب جديدة وحلول سريعة تحققت في وقتٍ قصيرٍ لو تم المضي على هذا النهج والسرعة التي عمل فيها الجميع كخلية نحل لتحقيق الأهداف وسرعة الردود والتعاطي بكل حرفية وسرعة لواكبنا الكثير من الظفرات التكنولوجية بعقول مفكرة أثبتت جدارتها وتعاملها مع الأحداث بشكل واضح يتسم بالسرعة والإنجاز بعيداً عن الأسلوب التقليدي البطئ، وهذه إيجابية لابد أن تكون فاتحة خير لننطلق ونواكب التحديات وتنتهج السلطنة أساليب تكنولوجية تواكب مجريات العصر بعقول مفكرة تسعى الى التطوير والتنافس.

همم عالية وقرارات حكيمة بإنشاء حساب تبرع يتبع لوزارة الصحة والذي تفضل جلالة السلطان المعظم بتبرعه بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني، حيث أظهرت هذه الجائحة الجوانب المشرفة لمعادن أصيلة مفعمة بالقيم والأخلاق والمواقف الإيجابية لشخصيات عمانية من خلال مبادراتها ترجمة فعلية لحب الخليج 365 والوقوف معه وقت الأزمات والمحن والشدائد.

هكذا هم العمانيون أوفياء يمضون على نهج سلطانهم الراحل ـ طيب الله ثراه ـ بقيم متأصلة مخلصين لهذا البلد الطاهر، فشمروا عن سواعدهم ليشاركوا في هذه المحنة والتي تحولت بفضل الله إلى منحة وفرص جديدة حقول خصبة لشبابنا المبدع الذي أخذ يبتكر ويخترع ليفيد ويشارك مجتمعه كلاًّ حسب إمكانياته وقدراته، هذه الجائحة التي فجرت طاقات الشباب من حيث الشروع في تنفيذ تطبيقات الكترونية وتوفير كل مايحتاجه المواطن والمقيم وهو في بيته إلى جانب ابتكار المعدات الطبية، فعُمان اليوم تدعوهم للإبداع والإنتاج وهذا بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تلك الشخصية التي تتوقد فكراً منيراً وناضجاً فكان نهجها وهدفها الإنسان العماني وتشجيعه على البحث العلمي ومواكبة التطور التكنولوجي واعطاءه فرصاً لإثبات ذاته في كل الميادين وذلك من خلال ضخ دماء شبابية تتطلع لمستقبلٍ واعدٍ لعُمان وتبتكر أساليب حديثة في فن الإدارة الحديثة المتجددة.

ما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة من إنجاز وتميز في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) ينم عن فكرٍ واعٍ في إدارة الأزمات، فلتكن هذه الجائحة بداية لمواكبة تحديات العصر بكل معطياته وإنجازاً يتسم بالسرعة والمرونة من خلال تطبيق أنظمة جديدة بأساليب عصرية وحديثه في التعاطي مع الأحداث تسمو بعًمان إلى آفاق التقدم والإزدهار.

* مراسلة (الخليج 365) بولاية الخابورة