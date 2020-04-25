الخابورة ـ من سميحة الحوسنية:

قامت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية الخابورة ممثلة بفريق البلد الطيب بتوزيع القسائم الرمضانية والطرود الغذائية على المستحقين من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود والمتأثرين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) من أهالي الولاية.

حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه المبادرة الخيرة ما يزيد عن (1000) أُسرة.

الجدير بالذكر أنه تمت عملية التوزيع بقيام المختصين من الفريق بإيصال المساعدة الى منازل الأسر المستفيدة تنفيذاً لتعليمات اللجنة العليا المتعلقة بمنع التجمعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع القسائم والطرود الغذائية لأكثر من (1000) أُسرة بالخابورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.