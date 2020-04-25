طالب عماني مبتعث للمملكة المتحدة تشافى من مرض كورونا يحكي تجربة لـ(الخليج 365): البداية كحة شديدة أعقبها حمى وصداع وإرهاق في كامل الجسم ليومين

فضّل البقاء لمواصلة الدراسة والمساهمة في علاج المصابين وأصيب بمرض كورونا

ـ اليوم الخامس اشتدت الأعراض وذهبت للمستشفى واستكملت العزل في المنزل مع أخذ أدوية خافض الحرارة

ـ اعتمدت على الأكل الصحي وخاصة العسل والزنجبيل والإكثار من السوائل الطبيعية

ـ في الأسبوع الثاني اشتدت الأعراض وضيق التنفس وتابعت العلاج بالمستشفى إلى أن تشافيت

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

بين طلب للعلم والمعرفة وبين نخوة وشهامة عمانية مترسخة في جذور العروبة، فضل عدد من الطلبة العمانيين البقاء في الدول التي يدرسون فيها مختلف صنوف العلم والمعرفة رغم انتشار جائحة مرض كورونا، رغبة منهم في نهل مزيد من العلم وأيضاً لوفائهم للدولة التي يتلقون فيها العلم ليقفون معها ومع مواطنيها وهم في ظل هذه الظروف، ويساهمون في علاج المرضى.

حيث يواصل عدد من الطلبة العمانيين المبتعثين للخارج دراستهم في الدول المبتعثين اليها، رغم جائحة انتشار مرض كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، حيث اعتبر عدد من الطلبة خصوصاً من الدارسين بالطب والقطاع الصحي بأن هذه التجربة ستكون رصيداً إضافياً في تحصيلهم العلمي من خلال خوضهم رحلة المساعدة في العلاج بالمؤسسات التي ينتمون بالتدريب فيها.

وبما أن الطلبة المبتعثين للدراسة بالمجال الطبي يخوضون تجربة المساهمة في علاج مرضى كورونا في تلك الدول فهم معرّضون للإصابة بالمرض في أي وقت، وهذا ما حصل مع سلطان بن سيف الكلباني الذي يحكي لنا في هذا الموضوع قصته مع الإصابة بمرض كورونا وتشافيه من المرض ومدى المعاناة التي كان يعاني منها أثناء إصابته.

الطالب سلطان بن سيف الكلباني أخصائي جراحة العظام ومبتعث للتدرب في برنامج زمالة جراحة العمود الفقري بالمملكة المتحدة البريطانية، حيث يحكي الكلباني تجربته مع كورونا وتشافيه وغيرها من التفاصيل ..

بداية قال الكلباني: الحمد لله على إرادة الله عز وجل في كل أمر شاءت الأقدار إن أصاب بفيروس كورونا رغم كل الاحترازات وأدقها التي كنت أقوم بها لحمايتي وحماية أسرتي من هذا الوباء إلا أنه كتب لي القدر أن ينتقل لي أثناء ممارسة مهنتي الطبية، حيث وجدنا أنفسنا أنا والكثير من الزملاء وبالرغم من تخصصنا الجراحي إلا انها استدعت الحاجه ان نساعد في علاج مرضى كورونا.

وأضاف الكلباني: بدأت الأعراض بيوم وليلة بكحة شديدة أعقبها حمى وصداع وإرهاق في كامل الجسم في اليوم التالي، وما إن علمت بذلك حتى عزلت نفسي عن أسرتي، ةفي اليوم الخامس اشتدت الأعراض واضطررت للذهاب الى المستشفى بعدها استكملت العزل في المنزل مع أخذ أدوية خافض الحرارة والاعتماد على الأكل الصحي وخاصة العسل والزنجبيل والاكثار من السوائل الطبيعية الى جانب التمسك بالتضرع والدعاء لله عزوجل بالشفاء والعافية والتفاؤل واليقين الذى جعلني امتلك قوة تساعدني على الصبر ومقاومة المرض والحمدلله على كل حال، مشيراً الى أنه في الاسبوع الثاني بدأت الاعراض تشتد وخاصة ضيق التنفس مما اضطررت الى الذهاب الى المستشفى وتم تنويمي ليوم لمتابعة حالتي الصحية واستمرت تلك الأعراض حتى اليوم الثاني عشر، بعدها تدريجياً تماثلت للشفاء والحمدلله حق حمده رجعت لأمارس حياتي الطبيعية واستكمال برنامجي التدريبي في جراحة العمود الفقري.

وتوجه الكلباني بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى وقال: الحمدلله حق حمده على نعمة الاسلام والمسلمين الذي وهب للقلوب حب الخير للغير والحمدلله على نعمة الاخاء التي تٱلفت بها الارواح ومد أكف الدعاء لله عزوجل، فالحمدلله شكراً على كل النعم.

كما توجه سلطان الكلباني بالشكر لطارق المنذري جاره بمدينة نوتنجهام والمبتعث لدراسة الدكتوراه في بريطانيا لوقوفه وعائلته بجانبه خلال فترة المرض، وكذلك الملحق الثقافي مسلم العمري الذي كان يتابع الحالة باستمرار.

كما توجه بالشكر للمجلس العماني للاختصاصات الطبية على متابعة كل المبتعث والحرص ن كل الحرص عليهم أينما كانوا ومدهم معنوياً وإنسانياً وخالص شكري لفريق جراحة العظام بمستشفى خولة على متابعتهم المستمرة لنا في مسيرة العلم الحافلة فشكراً لكم جميعاً ولكل من سأل.