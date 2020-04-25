(115) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) و(329) حالة تماثلت للشفاء

العدد الكلّي للحالات المسجلة (1905) والوفيات (10) مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (115) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، منها (48) حالة للعمانيين، و(67) حالة لغير العمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) وعدد الوفيات (10)، وأكدت الوزارة أن (329) حالة قد تماثلت للشفاء.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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