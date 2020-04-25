قسم الصيدلة والمخازن الطبية بمجمع جعلان الصحي يطلق خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل لمرضى الأمراض المزمنة

جعلان ـ من جمعة الساعدي: أطلق قسم الصيدلة والمخازن الطبية بمجمع جعلان الصحي بالتعاون مع ٢٨ مبادر من المتطوعين بولاية جعلان بني بو علي ممن سخروا جهدهم ووقتهم في خدمة توصيل الادوية إلى المنازل لمرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو .. وغيرها لضمان تزويد المرضى باحتياجاتهم الدوائية بطريقة آمنة دون اضطرارهم للحضور شخصياً إلى الصيدلية.

وأوضح قسم الصيدلة والمخازن الطبية في المجمع لراغبين الاستفادة من هذه الخدمة بإرسال رقم ملف المريض المطلوب من خلال الرقم المحدد، حيث سيتم تسليم الأدوية للمريض خلال مدة (48) ساعة من وقت استلام الطلب، إذ سيقوم موظفو الصيدلية بمجمع جعلان الصحي فور استلام الطلب بتجهيز الأدوية وذلك اعتماداً على الوصفة الطبية المعتمدة والموجودة في الملف الخاص بالمريض في نظام الشفاء.

حيث يقوم كادر الصيدلة بوصف الأدوية وكتابة إرشادات الإستخدام وتخزين الأدوية بالطريقة الصحيحة وتسليمها للمتطوعين مع إرفاق استمارة يوقع عليها المريض عند استلام أدويته.

وقد استفاد من هذه الخدمة مئات المرضى من المسنين أو المرضى ذوي المناعة المنخفضة والذين هم من أكثر شرائح المجتمع عرضة للعدوى.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة مجمع جعلان الصحي وسعيًا منها لتقليل عدد المراجعين في المؤسسة إلى أدنى مستوى لها في ظل الجائحة العالمية تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الحالية الرامية إلى الالتزام بالتباعد من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

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