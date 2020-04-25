الكلية العسكرية التقنية تواصل برامجها التعليمية بتقنية التعلّم عن بُعد وتُسخّر ابتكاراتها للكوادر الطبية

في المحليات 25 أبريل,2020 نسخة للطباعة

تنفيذاً للقرارات الاحترازية الصادرة من قبل اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بتعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذه الجائحة وتماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة في مواصلة العملية الأكاديمية والتعليمية بالسلطنة تواصل الكلية العسكرية التقنية برامجها الأكاديمية من خلال منصات التعليم عن بُعد، وذلك ضمن البدائل العلمية للتعليم في ظل الظروف الراهنة، أسوة بباقي المؤسسات التعليمية في السلطنة التي ضمنت التعليم عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة في هذا الشأن.

كما قامت الكلية العسكرية التقنية بتسخير كافة امكاناتها الفنية والبشرية والأكاديمية في سبيل تقديم حلول وأفكار بحثية تساهم في الحد من آثار هذه الجائحة من خلال ابتكار مجموعة من الأجهزة والمعدات المساعدة للكوادر الطيبية للتقليل من خطورة نقل العدوى.

وللحديث عن مواصلة الكلية العسكرية التقنية التعلم عن بُعد تحدث العقيد الركن جوي مهندس محمد بن عزيز السيابي ـ من الكلية العسكرية التقنية قائلاً: حرصت الكلية العسكرية التقنية على مواصلة البرامج الأكاديمية في ضوء تعليق الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وذلك لتنشيط وتفعيل التعليم الإلكتروني عن بُعد من خلال مميزات التعليم الإلكتروني غير المتزامن، والذي يتيح للطلبة المرونة في الزمان والمكان للوصول إلى المواد العلمية ، إضافة إلى التعليم الإلكتروني المتزامن والذي يوفّر بثّاً مباشراً للمحاضرات لإتاحة المجال للطلبة لتبادل الأسئلة والنقاش مع المحاضرين.

الضابط مدني جيفر بن حسن الشيزاوي ـ من الكلية العسكرية التقنية قال: توجد أربع منصات للتعليم الإلكتروني منصة واحدة للتعلم المتزامن وثلاث منصات للتعلم غير المتزامن،حيث يتم إثراء هذه المنصات في التعلم الغير متزامن بمواد تعليمية، وأدوات التعقيم، وأنشطة طلابية تفاعلية، وفي الجانب الآخر يتم الاستعانة بإستوديو التصوير من أجل تصوير المحاضرات التفاعلية، وذلك لتسهييل عملية فهم واسيعاب الطالب للمادة التعلمية.

النقيب بحري هيثم بن خميس الكمياني ـ من الكلية العسكرية التقنية: قامت الكلية العسكرية التقنية بتسخير كافة إمكاناتها ومصادرها من ورش فنية وموظفين من أجل إنتاج بعض المعدات الطبية والتي تساهم في حماية الأطقم الطبية من جائحة فيروس كورونا، وبهذا الصدد قامت الكلية بإنتاج غرفة متنقلة لعمل الفحوصات الأولية للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، كما قامت الكلية بإنتاج أقنعة الوجه الواقية ذات الاستخدام الواحدمن خلال تفعيل خط لإنتاج أقنعة الوجه، علاوة على ذلك قامت الكلية بتطوير بعض التقنيات لإنتاج أجهزة التعقيم الأوتوماتيكية.

الوكيل شهيرة بنت ناصر الشكرية ـ من الخدمات الطبية للقوات المسلحة قالت: نشكر الكلية العسكرية التقنية على صناعة هذة المنتجات الطبية، ونحن كطاقم طبي استفدنا منها كثيراً حيث تساهم هذه المنتجات بتوفير الحماية لنا ضد مخاطر الإصابة بالعدوى وتتيح لنا القيام بعملنا بطريقة أمنة وفعالة.

وقال شيخان بن ماجد المعمري ـ طالب في الكلية العسكرية التقنية: بكل فخر واعتزاز أقدم شكري لكليتنا التي أتاحت لنا الفرصة لإكمال مسيرتنا التعليمية والاعتماد على النفس، وذلك من خلال منصات التعلم عن بعد وما تقدمه لنا من خدمات متنوعة مما سهل لنا متابعة دروسنا دون توقف.