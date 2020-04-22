بشفافية: الاعلام العماني السند الذي لا يلين

سهيل بن ناصر النهدي:

كان الإعلام العماني ولا يزال بكافة وسائله وتنوعه السند الذي لا يلين للوقوف مع جهود الحكومة في التعامل مع كافة الظروف خصوصاً تلك التي تتطلب وقفة الجميع بصفٍّ واحدٍ ورؤيةٍ واحدةٍ وهدفٍ واحدٍ وهو خدمة وصالح الخليج 365، ومع جائحة انتشار مرض كورونا (كوفيد ـ 19) أظهرت وسائل الاعلام بالسلطنة موقفها المساند والداعم للجهود التي تبذل من كافة القطاعات بالدولة، ملتزمة بكل القرارات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا.

وكغيره من الجهات التي تواصل بذل الجهود العظيمة في سبيل الحد من انتشار الفيروس، يواصل الاعلام العماني المقروء والمسموع والمرئي والاعلام الالكتروني عبر كوادره التي أصبحت تتمتع بخبرات واسعة في التعاطي مع مثل هذه الظروف، بث رسالته الاعلامية الهادفة التي تتناغم مع توجهات الحكومة في حث المواطن والمقيم بضرورة اتباع الارشادات والنصائح والالتزام بالقرارات الصادرة من اللجنة العليا.

وإيماناً بقيم الرسالة الاعلامية ينشر الاعلام العماني تلك الجهود التي تبذل من كافة القطاعات بالدولة، ويبرزها للمجتمع بصورة توضح حجم الجهود التي تبذل من قبل الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي يتابع باهتمام بالغ كافة الجوانب متابعة دقيقة ومستمرة، حيث يتفاعل المواطن بروح معنوية عالية مع ما يعيشه من واقع يتجسد في اهتمام الحكومة بكل ما يعنى بالمواطن والمقيم وضمان سلامته وسلامة أسرته وضمان استقرار معيشته، فعندما يرى المواطن ذلك الاهتمام الذي يأتي من القائد المفدى ـ أبقاه الله ـ فإنه يشعر بمزيد من الاطمئنان بأن هناك من يسهر على راحته وديمومة استقراره، وهذه هي الحقيقة في بلادنا العزيز، فكل السواعد اليوم قد رفعت راية التضحيات، وكل المؤسسات وقفت مسخرة كل امكانياتها لضمان استقرار معيشة المواطن وكل متطلبات الحياة.

وعلى الرغم من وجود بعض مثيري الشائعات والمقللين من شأن الجهود التي تُبذل، فقد استطاع الاعلام العماني عبر تبينه رسالة إعلامية متزنة وصادقة، بأن يدحض كل ما يشاع، ويبين الحقيقة بشكل متسارع للمتابعين من أبناء المجتمع كافة المواطنين والمقيمين، حيث تبذل وسائل الاعلام جهوداً جبارة من خلال بث رسالتها الاعلامية بطرق ووسائل عديدة، حيث تستخدم كافة منصات التواصل الاجتماعي إضافة الى منصاتها ووضعها السابق.

ومنذ أن صدر قرار وقف صدور الصحف ورقياً، تأقلمت الصحف بالسلطنة مع الوضع وأصرّت على أن تكون بين يدي القارئ يومياً، وهذا هو القرار الذي التزمت به (الخليج 365) وحافظت على المضي نحو تقديم رسالتها الاعلامية الصحفية التي بدأتها قبل 50 عاماً، وعلى الرغم من كل الظروف التي مرت، ورغم منع الطباعة ورقياً إلا أنها حرصت على أن تكون حاضرة بين القراء والمتابعين عبر النشر الالكتروني والاصدار بصيغة الـ(بي دي اف)، وبث كل الاخبار الكترونياً عبر كل منصات التواصل الاجتماعي وعبر حسابات (الخليج 365) المختلفة في الفضاء الالكتروني الشاسع.

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لذلك سيظل الاعلام العماني دائماً وأبداً السند الذي لا يلين، وسيواصل مسيرته بعزم واصرار، وسيكون دائماً وأبداً مع كل ما من شأنه رفعة الخليج 365 والمواطن، وسنداً لكل مشروع وطني يسعى لرفعة عمان وعزها، وسيكون دائماً المرآة التي تعكس الوجه المشرق والمشرّف لعُمان، فهذا الخليج 365 له وجه مشرق والاعلام العماني سيكون حاضراً ليضع الوجه المشرق لعُمان في صفحاته الأولى وفي مقدمة أخباره ونشراته وإبراز عناوينه.

إنّ الاعلام العماني وكل من يعمل بقطاع الصحافة الاعلام يؤمنون بحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم وعظمة الرسالة الاعلامية وحجم تأثيرها وسمو رسالتها، لذلك سيواصل الاعلام العماني مع بقية الجهات في الدولة، بث الرسالة الاعلامية العمانية المتزنة والصادقة والحريصة على المصداقية والواقعية، بعيداً عن الانفعال أو العاطفة، مستلهماً ذلك من النهج العماني الراسخ الذي يستمد رسوخه من دولة عظيمة لها وزنها على مستوى العالم ولها تاريخ يجعلنا جميعا نشعر بالفخر والاعتزاز ونؤمن بأن هذه الدولة العزيزة وقيادتها الحكيمة سوف تتجاوز بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وحدة أبنائها وإخلاصهم، ستتجاوز كل المحن لترسو السفينة الى بر الأمان وتواصل مسيرتها بثبات وقوة وعزيمة واصرار.

* من أسرة تحرير (الخليج 365)

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