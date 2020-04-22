وزراء الصحة بدول إقليم شرق المتوسط يعقدون اجتماعا لمناقشة تطورات جائحة (كوفيد ـ 19)

تبادل الخبرات واستعراض آخر الاحصائيات مسقط ـ الخليج 365:

عقدت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط صباح أمس اجتماعاً لوزراء الصحة بدول الإقليم للتشاور وتبادل الخبرات في مجال التصدي لجائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك عبر الاتصال المرئي.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور احمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ومثّل السلطنة في هذا الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بحضور سعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، وسعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.

استعرض الاجتماع مستجدات تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) على المستوى العالمي وعلى مستوى الإقليم وآخر الاحصائيات المسجلة للإصابات، كذلك استعرض الاجتماع تجربة مختلف دول الإقليم للتصدي لهذه الجائحة.

تجدر الإشارة إلى ان السلطنة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لهذه الجائحة، وتم تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

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