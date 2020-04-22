يوميا عدا (الجمعة) بفندق المدينة هوليدآي غلا مسقط ـ العمانية: أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط أمس عن بدء إجراء الفحص المخبري الخاص بـ (كوفيد ـ ١٩) للمقيمين الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وأشارت المديرية الى أنه يمكن للمقيمين إجراء الفحص يومياً اعتباراً من يوم أمس (الأربعاء) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً عدا يوم الجمعة بجانب فندق المدينة هوليداي بمنطقة غلا بولاية بوشر

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