وكلاء الصحة بدول المجلس يناقشون تطورات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) خلال اجتماعهم الخامس

عـقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي مساء امس الأول اجتماعهم الخامس، الذي جاء انعقاده بناءً على قـرار الاجتماع الطارئ لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في بداية مارس الماضي، وذلك لمناقشة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد ـ 199)، عبر الاتصال المرئي.

شارك في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن سيف بن سلطان الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية ممثلاً عن السلطنة، وبحضور الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض والدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية عضو المكتب التنفيذي بمجلس الصحة لدول الخليج العربية وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

استعرض الاجتماع محضر الاجتماع السابق الرابع الذي عقده أصحاب السعادة الوكلاء الأسبوع الماضي، والتركيز على مرحلة ما بعد نهاية الجائحة على القطاع الصحي، بالاضافة إلى بحث ومناقشة الاشتراطات لإعادة الأعمال والحياة لطبيعتها بعد نهاية الأزمة.

كذلك استعرض الاجتماع الخامس لأصحاب السعادة الوكلاء اعداد الفحوصات المخبرية (PCR) لتشخيص حالات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ومناقشة الخطوات المتخذه لحماية الممارسين الصحيين، إلى جانب الآثار المالية للجائحة على القطاع الصحي بشكل عام وأهمية قياسها.

وقد ثمّن أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبي القطاع الصحي بدول المجلس حالياً، ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، كما أشادوا في نفس الوقت بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هـذه الظروف الاستثنائية، وقدموا التهنئة للجميع بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

كما حثَّ أصحاب السعادة الوكلاء المواطنين والمقيمين بدول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان، والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، وأكدوا على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الإشاعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية، والتعاون مع كل المستجدات، لما يضمن سلامتهم وتمتعهم بأعلى مستويات الرعاية الصحية، مؤكدين على أهمية توثيق تجارب دول المجلس للاستفادة منها مسبقاً.