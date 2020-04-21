عدد من الأطباء العمانيين المبتعثين إلى المملكة المتحدة يقررون البقاء ومواصلة عملهم في المستشفيات البريطانية

لندن ـ العمانية:

قرر عدد من الأطباء العمانيين المبتعثين من المجلس العماني للاختصاصات الطبية إلى المملكة المتحدة البقاء ومواصلة عملهم في المستشفيات البريطانية إثر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ ١٩) في مختلف دول العالم.

وقال الدكتور سلطان بن سيف الكلباني أخصائي جراحة عظام والمبتعث للتدرب ببرنامج زمالة جراحة العمود الفقري بمدينة نوتنجهام البريطانية: إن الدوافع الإنسانية وما تتصف به الشخصية العمانية من إيثار كانت سبباً في بقائه وزملاء عمله في المستشفيات البريطانية إثر التطورات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية حول إصابته بالفيروس في بداية انتشاره رغم كل الاحترازات وأدقها التي كان يقوم بها لحمايته وحماية أسرته: إنه منذ أصابته بالفيروس إلى جانب المعاناة التي عايشها خلال هذه الفترة من ارتفاع في درجات حرارة الجسم وضيق التنفس وبعض الأعراض الأخرى وحتى شفائه التام منه جعلته أكثر إصراراً على تقديم كل ما لديه وعلاج المصابين والمرضى بهذا الفيروس، كما أسهمت الخبرة التي اكتسبها في كيفية التعامل مع الجائحة في تطبيق التعليمات والإرشادات الواجب اتباعها لوقاية محيطه سيما العائلة.

وأوضح ان تواجده في الخط الأمامي مع زملائه الأطباء في المملكة المتحدة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد مثل له إضافة في مسيرته المهنية والتخصصية في جراحة العظام بمدينة نوتنجهام. واعرب الدكتور سلطان الكلباني في ختام تصريحه عن اعتزازه بزملائه الأطباء في السلطنة بالإضافة إلى الكوادر الأخرى الذين يتعاملون بكل مهنية عالية مع تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ ١٩).

يُذكر أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية بالتعاون مع المؤسسات الصحية في السلطنة يبتعث أطباء عمانيين إلى عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وايرلندا بهدف رفع قدراتهم واكتسابهم مهارات المهنة وفقا للمعايير الدولية بما يحقق مزيداً من الجودة في مجال الرعاية الصحية في السلطنة.